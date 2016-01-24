ستاره آرژانتینی ناجی یوونتوس مقابل رم

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم های فوتبال یوونتوس و رم از ساعت ۲۳:۱۵ روز یکشنبه دیدار حساس خود را در چارچوب هفته بیست و یکم رقابتهای سری آ ایتالیا برگزار کردند. در این بازی که به میزبان یووه برگزار شد این تیم با حساب یک بر صفر از سد حریف خود گذشت.

تنها گل تیم یوونتوس را در این مسابقه پائولو دیبالا در دقیقه ۷۷ به ثمر رساندند. این پدیده جوان و چپ پای آرژانتینی در این فصل بهترین مهره یووه بوده که در این تیم هم ناجی تیمش شد.

شاگردان آلگری با تداوم بردهای خود ۴۵ امتیازی شده و در رده دوم جدول سری آ قرار گرفتند. ناپولی با ۴۷ امتیاز صدرنشین است.