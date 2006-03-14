بيش از 20 مقاله به دبيرخانه اجلاس "تعامل سازنده اديان" رسيده است

به گزارش خبرگزاري مهر اجلاس بين ‌المللي "تعامل سازنده اديان الهي" از 27 اسفند ماه جاري به مدت دو روز در شهر اصفهان، پايتخت فرهنگي جهان اسلام برگزار مي ‌شود.



بر اساس پيش بيني هاي انجام شده در اين اجلاس بيش از 50 نفر از شخصيتها و صاحب نظران برجسته اسلامي، مسيحي، يهودي و زرتشتي از جمله دكتر فريدمن خاخام معروف ضد صهيونيست، اسقف ارمنستان و عضو هئيت عالي شوراي جهاني كليساها، دبير كل شوراي رهبران ديني ‌جهان، اسقف اورشليم، شيخ عين‌الدين رئيس اداره مسلمانان روسيه و علمايي از كشورهاي لبنان، اردن، بحرين و آفريقا حضور شركت خواهند داشت.



هدف از برگزاري اين اجلاس هم ‌انديشي رهبران و انديشمندان حوزه دين به منظور ايجاد زمينه ‌هاي تعامل و همبستگي اديان الهي براي تأثيرگذاري بر تحولات اخير جهان و هدايت و تقويت معنويت در جامعه بين ‌المللي اعلام شده است .

تاكنون بيش از 20 مقاله از كشورهاي خارجي به دبيرخانه اجلاس رسيده است . اديان الهي و عالم متعالي، پيامبران اسلامي از سوي اديان الهي، انسان كامل از ديدگاه اديان، اهانت انبيا و اماكن مقدس از ديدگاه حقوق بشر و حقوق مدني و پيامدهاي تربيتي اديان و عدالت و آزادي از جمله عناوين و محورهاي مقالات ارائه شده است .



در پايان اين اجلاس بيانيه ‌اي در جهت محكوم كردن اهانت به اديان الهي صادر مي‌ شود.



