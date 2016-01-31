شعب اخذ رأی در شهرقدس به ۱۱۳ شعبه افزایش یافت

حسین کاغذلو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به تلاش مستمر و جدی ستاد انتخابات این شهرستان و عوامل زیربط این عرصه برای حضور و مشارکت حداکثر مردم در روز انتخابات اظهار داشت:یکی از اولویت های ما در این حوزه، تسهیل شرایط و دسترسی آسان واجدین شرایط به شعب اخذ رأی است.

فرماندار قدس افزود:در همین ارتباط تلاش شد با نیاز سنجی های انجام شده و مطالعات جمعیتی و منطقه ای، توزیع متوازن و متعادلی بر حسب نیاز موجود در استقرار و جانمایی شعب اخذ رأی مدنظر قرار گیرد.

کاغذلو گفت:در انتخابات سال ۹۲، ۱۰۵ شعبه اخذ رأی در این شهرستان تعریف و جانمایی شده بود که بر اساس ارزیابی های انجام شده، این میزان در انتخابات پیش رو به ۱۱۳ شعبه افزایش پیدا خواهد کرد.

فرماندار قدس عنوان کرد:تبدیل برخی مناطق همچون فرزان و ابریشم به شهر و همچنین تعداد بالای رأی دهندگان در برخی شعبات بر اساس سوابق پیشین از نمونه دلایل این افزایش شعب محسوب می شود.

وی افزود:طبق قانون می توان به نسبت کل شعبات گذشته تا سقف ۱۰ درصد، شعب اخذ رأی را افزایش داد.

کاغذلو در خصوص شعب سیار نیز گفت:از مجموع ۱۱۳ شعب اشاره شده، سه شعبه بصورت سیار فعالیت می کنند که به نسبت گذشته در این بخش نیز یک شعبه افزایش داشته ایم.

وی یادآور شد:هدف نهایی از افزایش شعبات، بستر سازی برای افزایش مشارکت مردمی و تسهیل شرایط برای رأی دهندگان است و امیدواریم با تدابیر اتخاذ شده و حضور حداکثری مردم، حماسه ای دیگر در این شهرستان رقم بخورد.