تنوع عقاید و سلیقه هامشارکت عمومی در انتخابات را تقویت می کند

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی شاهقلیان ظهر یکشنبه در جلسه کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات شهرستان ملارد که با حضور جمعی از اعضای این کمیته در فرمانداری این منطقه برگزار شد با اشاره به ضرورت تبیین هر چه بیشتر دستاوردهای انقلاب اسلامی در اذهان و افکار عمومی اظهار کرد: بیان نقاط ضعف و کمبودهای موجود نیز اصلی حائز اهمیت است که در نزدیکی مردم به نظام، حاکمیت و کشور و همچنین تقویت احساس همدلی موثر خواهد بود.

معاون سیاسی- اجتماعی فرمانداری ملارد افزود: به هر حال هر مجموعه ای در روند فعالیت خود با فراز و نشیب هایی روبرو است و در مسیر حرکت خود توفیقات و عدم موفقیت های بسیاری را تجربه می کند که باید نسبت به بازگویی و واکاوی آن تلاش شود.

معاون فرماندار ملارد عنوان کرد: انعکاس صادقانه واقعیات، باعث دلگرمی و امید مردم می شود و در چنین شرایطی، بطور طبیعی حضور آحاد جامعه در صحنه های سیاسی و اجتماعی افزایش پیدا می کند و در واقع چنین امری ضامن بقا و پایداری انقلاب خواهد بود.

شاهقلیان گفت:افزایش مشارکت مردمی و حضور حداکثری از مولفه های اساسی انتخابات پیش رو محسوب می شود و برای تحقق این امر خطیر، باید عقاید و سلیقه هایی که در چارچوب نظام و انقلاب فعالیت می کنند در صحنه انتخاباتی حضور به هم رسانند.

وی افزود:تنوع و تکثر در شور و نشاط انتخاباتی بسیار تأثیر گذار خواهد بود و به واقع با جذب سلیقه ها و دیدگاه های قانونمند است که بستر لازم برای حضور حداکثری در پای صندوق های رأی فراهم خواهد شد.

توسعه کشور با مشارکت و همیاری توأمان دولت-ملت محقق می شود

شاهقلیان با بیان ضرورت تقویت همکاری و همیاری دولت-ملت عنوان کرد: بدون شک دولت در قبال مردم از وظایفی برخوردار است و نسبت به تأمین زیرساخت ها مسئول و پاسخگو خواهد بود اما نمی توان از نقش و کارکرد مردم نیز به سادگی گذشت.

معاون فرماندار ملارد عنوان کرد: در بسیاری از موارد و مواقع ورود و حضور مردم، رفع کننده بسیاری از مشکلات و کاستی ها خواهد بود و به تعبیری می توان گفت، با همیاری و تلاش توأمان دولت و ملت با یکدیگر، توسعه و شکوفایی حقیقی حاصل خواهد شد.

وی در تشریح نقش رسانه ها و روابط عمومی ها در افزایش شور ونشاط انتخاباتی گفت: انتقال صحیح، سریع و اصولی اخبار و امانت داری صادقانه از مولفه هایی به شمار می رود که در ترغیب و تشویق مردم به حضور در پای صندوق های رأی موثر خواهد بود.

در پایان این مراسم اعضای کمیته تبلیغات و اطلاع رسانی ستاد انتخابات ششهرستان ملارد و جعفر امینی راد، رئیس شورای روابط عمومی های این شهرستان در خصوص اطلاع رسانی صحیح، تبلیغات محیطی لازم برای افزایش مشارکت مردمی وآذین بندی شهر به مناسبت ایام مبارکه دهه فجر و... به بحث و تبادل نظر پرداختند.

اجرای سرود انقلاب با مشارکت ۷۰۰ تن از دانش آموزان ملارد، افتتاح مدارس حضرت زینب(س) ملک و مسکن مهر در ایام دهه فجر، برگزاری مسابقات فرهنگی، ورزشی و نمایشگاه رسانه با استفاده از آرشیو روزنامه های قدیمی همچون اطلاعات از صدر انقلاب تاکنون، بخشی از فعالیت هایی است که در یوم الله دهه فجر بصورت رسمی اجرایی خواهد شد.