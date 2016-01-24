قاتل خاموش جان پسربچه ۴ ساله را گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس استان یزد، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: در ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه روز گذشته بود که خبر گازگرفتگی در یک منزل مسکونی در شهرک بهاران شهر یزد از طریق تماسهای مردمی دریافت شد.

وی ادامه داد: با حضور ماموران پلیس و عوامل یگانهای امدادی اورژانس و آتش نشانی در محل حادثه مشاهده شد که پسر بچه چهار ساله به نام جابر، جان خود را از دست داده است.

نصیری ادامه داد: این کودک زمانی که در کنار پدر خود به استراحت مشغول بوده به علت بیرون آمدن لوله بخاری و انتشار گاز منواکسیدکربن جان خود را از دست می دهد.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد با بیان اینکه در این حادثه پدر خانواده نیز بیهوش و توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد، گفت: شهروندان رعایت نکات ایمنی در مورد استفاده از وسایل گرمایشی را مدنظر داشته باشند.