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۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۲۸

فرمانده انتظامی شهرستان یزد:

قاتل خاموش جان پسربچه ۴ ساله را گرفت

قاتل خاموش جان پسربچه ۴ ساله را گرفت

یزدـ فرمانده انتظامی شهرستان یزد گفت: روز گذشته بر اثر انتشار گاز منواکسیدکربن و گازگرفتگی در منزل مسکونی در شهر یزد، کودک چهارساله جان خود را از دست داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی پلیس استان یزد، سرهنگ منوچهر نصیری اظهار داشت: در ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه روز گذشته بود که خبر گازگرفتگی در یک منزل مسکونی در شهرک بهاران شهر یزد از طریق تماسهای مردمی دریافت شد.

وی ادامه داد: با حضور ماموران پلیس و عوامل یگانهای امدادی اورژانس و آتش نشانی در محل حادثه مشاهده شد که پسر بچه چهار ساله به نام جابر، جان خود را از دست داده است.

نصیری ادامه داد: این کودک زمانی که در کنار پدر خود به استراحت مشغول بوده به علت بیرون آمدن لوله بخاری و انتشار گاز منواکسیدکربن جان خود را از دست می دهد.

فرمانده انتظامی شهرستان یزد با بیان اینکه در این حادثه پدر خانواده نیز بیهوش و توسط عوامل اورژانس به مراکز درمانی منتقل شد، گفت: شهروندان رعایت نکات ایمنی در مورد استفاده از وسایل گرمایشی را مدنظر داشته باشند.

کد مطلب 3032614

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