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۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۷:۰۶

نبیل قاووق:

تحرکات آل سعود و ایادی آن علیه مقاومت راه به جایی نمی‌برد

تحرکات آل سعود و ایادی آن علیه مقاومت راه به جایی نمی‌برد

معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله لبنان با اشاره تلاش های رژیم سعودی برای نزدیک شدن به تل آویو، اقدامات آل سعود و ایادی آن علیه مقاومت را بی ثمر دانست.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه النشره، شیخ نبیل قاووق معاون رئیس شورای اجرایی حزب الله گفت: ما امروز در ساعتی تاریخی به سر می بریم که  باید با جنایات و اشتباهات آل سعود در زمان ما مقابله کنیم و بزرگترین اشتباهات آن آغاز روابط و تماس با رژیم اسرائیل است.

وی افزود: این حق ما است که از حزب المستقبل در لبنان درباره موضعش در قبال ارتباطات و روابط سعودی ها با اسرائیل بپرسیم و از حمایت متوالی از تروریست های مورد حمایت رژیم صهیونیستی سئوال کنیم.

قاووق تاکید کرد: رژیم سعودی به مهره های خود در لبنان برای اتخاذ موضع علیه مقاومت پول می دهد زیرا مقاومت برملا کننده جنایات آنهاست و توانسته است که طرح های تکفیری بزرگ در منطقه را با شکست روبرو کند و هدف آنها از اقدامات علیه مقاومت این است که موضع آن را در قبال سوریه تغییر بدهند یا در قبال جنایات آل سعود در یمن و عراق و سوریه و بحرین سکوت کند اما ما در زمره کسانی نیستیم که رژیم سعودی بتواند آنها را بترساند یا ساکتشان کند.

وی افزود: لبنان هیچگاه تحت قیمومیت سعودی ها را مرتعی برای آنها نبوده است و هر که اینگونه فکر می کند در توهم به سر می برد.هر که گمان می کند که لبنان عرصه برای ایجاد امارت تکفیری است سخت در اشتباه است. لبنان هرگز گذرگاه و مرکزی برای تکفیری ها نخواهد بود و سرسپرده رژیم سعودی نخواهد بود بلکه علیه خطر تکفیری و اربابان آن و خطر اسرائیل و ادوات آن خواهد ایستاد.

قاووق خاطرنشان کرد: علت حملات رسانه ای جدید علیه مقاومت ترس آنها از دستاوردهای میدانی مقاومت است. آنها به هر اندازه که لفاظی کنند و فحش و ناسزا بگویند نمی توانند واقعیت های میدانی را تغییر دهند زیرا دستاوردهای میدانی مقاومت بسیار بزرگتر و زیادتر از جنجال های رسانه ای و لفظی است.

کد مطلب 3032632

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