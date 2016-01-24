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۴ بهمن ۱۳۹۴، ۱۶:۴۴

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر پیشنهاد داد:

توزیع نسخ الکترونیکی کتاب‌ها میان دانش آموزان

توزیع نسخ الکترونیکی کتاب‌ها میان دانش آموزان

رئیس کمیته میراث فرهنگی شورای شهر پیشنهاد توزیع نسخه های الکترونیکی کتاب میان دانش آموزان را مطرح کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد حکیمی پور با بیان اینکه برگزاری جشنواره یاد یار مهربان در ارتقا انگیزه دانش اموزان برای گرایش و استفاده از کتاب موثر است، گفت: در دنیای متفاوت امروز نوجوانان متاسفانه نقش کتاب و کتابخوانی کاسته شده است.

وی با اشاره به گرایش نوجوانان به شبکه های الکترونیکی و موبایلی با بیان اینکه عمده وقت نوجوانان به گشت و گذار در موبایل و تبلت می گذرد، خاطر نشان کرد: عمده نوجوانان همراهی خاصی با موبایل احساس می کنند و برهمین اساس پیشنهاد می شود شهرداری توجه به نسخه های الکترونیکی کتب را نیز در دستور کار قرار دهد.

حکیمی پور با بیان اینکه توزیع نسخه های الکترونیکی می تواند در گرایش به مطالعه نقش موثری ایفا کند، گفت: با این حال توزیع کتاب کاغذی نیز می توانند باعث گرایش  نوجوانان به مطالعه باشد، اما در کنار آن می توان برای دسترسی بهتر نسخه الکترونیکی را نیز مدنظر قرار داد.

کد مطلب 3032634
سیامک صدیقی

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