هشدار روسيه به افزايش حضور نيروهاي نظامي آمريكا در درياي خزر

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از خبرگزاري فرانسه ، سرگئي لاوروف وزير امور خارجه روسيه در آغاز نشست نمايندگان كشورهاي حوزه درياي خزر (روسيه ، ايران ، آذربايجان ، قزاقستان و تركمنستان ) اعلام كرد كه روسيه مخالف حضور نيروهاي نظامي كشور ثالث در منطقه درياي خزر است .



اظهارات لاوروف اشاره مستقيم به آمريكا دارد كه اقدام به اسقرار مشاوران نظامي در آذربايجان كرده است .



واشنگتن همچنين به باكو در زمينه بهسازي نيروهاي در ياييش و دو ايستگاه راداري قدرتمند كمك مي كند .



وزير امور خارجه روسيه دراين نشست با بيان اين مطلب كه "غيرنظامي كردن منطقه درياي خزر مطابقتي با واقعيتهاي امروز ندارد" ، تصريح كرد كه "چنين هدفي منجر به خلع سلاح كشورهاي حوزه درياي خزر كه در حال مقابله با تهديدات جديد هستند خواهد شد ".



وي همچنين بيان داشت كه عدم وجود تهديد از سوي خارج كه به دليل حضور نيروهاي نظامي كشور ثالث در منطقه خواهد بود تضميني است كه ديگرهيج بهانه اي براي درگيري در منطقه وجود نداشته باشد .

پس از فروپاشي اتحاد جماهير شوري سابق در سال 1991 ، اختلافات بر سر رژيم حقوقي در ياي خزر آغاز شد . از آن زمان با برگزاري نشستهاي منظم بين كشورهاي حوزه درياي خزر مانند نشستي كه امروز در مسكو برگزار شد ، پيشرفتهاي اندكي حاصل شده است .



سرگئي لاوروف در اين زمينه اظهارداشت كه كار بر روي مقدمات دستيابي به توافقي درباره تنظيم رژيم حقوقي درياي خزر در آينده اي بسيار نزديك به اتمام خواهد رسيد.