۲۰ برنامه در دهه فجر ویژه روستاییان و عشایر ورامین برگزار می شود

محمد حسین تاجیک در گفت و گو با خبرنگار مهر ضمن اشاره به برنامه ریزی صورت گرفته برای برگزاری باشکوه برنامه های دهه فجر میان روستاییان و عشایر اظهار داشت: روستاییان و عشایر همواره در خط مقدم دفاع از ارزش های انقلاب اسلامی قرار داشته و نقش خود را در برهه های گوناگون انقلاب نشان داده اند.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین افزود: کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین به منظور برگزاری باشکوه برنامه های دهه فجر میان روستاییان و عشایر تشکیل شد.

وی ادامه داد: بر اساس پیش بینی های به عمل آمده، ۲۰ برنامه در دهه مبارک فجر در میان روستاییان و عشایر شهرستان ورامین برگزار خواهد شد.

رییس کمیته روستایی و عشایری ستاد دهه فجر انقلاب اسلامی شهرستان ورامین اضافه کرد: جشن روستایی و عشایری ویژه دهه فجر از جمله برنامه های محوری این ایام است که به احتمال فراوان در روستای حصار بالا برگزار خواهد شد.

تاجیک ادامه داد: تجدید میثاق روستاییان و عشایر با آرمان های بلند معمار کبیر انقلاب اسلامی از دیگر برنامه های پیش بینی شده در این ایام است.

مدیر جهاد کشاورزی شهرستان ورامین تأکید کرد: دو پروژه مهم دامی با ظرفیت تولید ۱۲۵ تن گوشت قرمز و راه اندازی ۳۱۵ هکتار تولید پسته در ایام دهه مبارک فجر افتتاح خواهد شد.