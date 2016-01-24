اوباما: پاکستان جدی بودن خود را در مبارزه با تروریسم نشان دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از «روزنامه پاکستان»، باراک اوباما رئیس جمهور آمریکا در مصاحبه با «پرس تراست» هند گفت: پاکستان باید نشان دهد که برای نابود کردن شبکه های افراطی و خشن که در داخل این کشور فعالیت می کنند، جدی است.

وی در ادامه افزود: کشتار اخیر دانشجویان در پاکستان بر لزوم اتخاذ اقدامات قاطع تر از سوی دولت تاکید می کند.

اوباما از اقدامات اخیر نیروهای امنیتی پاکستان برای سرکوب شبکه های افراطی استقبال کرد و گفت: اقدامات بیشتری باید برای ریشه کن کردن گروه های افراطی و خشن صورت گیرد.

رئیس جمهور آمریکا اظهار داشت: پاکستان این فرصت را دارد تا جدی بودن خود را برای تضعیف و نابودی شبکه های تروریستی نشان دهد.

وی افزود: نباید در منطقه و در سراسر جهان هیچ گونه مکان امنی برای گروه های افراطی و خشن وجود داشته باشد و تروریست ها باید به دست عدالت سپرده شوند.

لازم به ذکر است که چهارشنبه گذشته ۲۱ دانشجو در حمله گروه های افراطی و تروریستی در یک دانشگاه «باچاخان» واقع در منطقه «چارسده» در ایالت شمالی «خیبرپختونخواه» پاکستان، کشته شدند، طالبان مسئولیت این حمله را به عهده گرفت.

این حمله یک سال پس از آن صورت گرفته است که در حمله به مدرسه نظامی در «پیشاور» پاکستان ۱۵۰ دانش آموز بی گناه کشته شدند.