بلیت جشنواره فیلم فجر تحویل داده شد/انتقاد از قیمت بلیت کاخ مردمی

به گزارش خبرنگار مهر، پردیس سینما ملت، امروز ۴ بهمن ماه میزبان متقاضیان پیش خرید بلیت‌های سی و چهارمین جشنواره فجر بود.

حضور و اشتیاق جوانان علاقه‌مند به سینمای ایران برای خرید بلیت‌هایی که پیش فروش شده‌اند از نکات قابل توجه تحویل بلیت‌ها در کاخ مردمی بود.

به گفته شکری آذر مراسم تحویل بلیت‌های پیش فروش شده از ساعت ۹ صبح آغاز شد و حضور مردمی در ساعت ۱۴ به اوج خود رسید.

گفتگو و رد و بدل کردن اطلاعات فیلم‌های این دوره از جشنواره از جمله بحث‌های داغ میان خریداران بلیت‌های جشنواره و علاقه‌مندان در کاخ مردمی بود، به این معنا که هر یک از خریداران با در دست داشتن کد پیگیری به محل تحویل بلیت مراجعه می‌کردند و بلیت های خود را تحویل می گرفتند.

عنوان کاخ و مردمی بودن برای جشنواره با هم سنخیت ندارند

سیما عسگری دانشجوی رشته فقه که برای دریافت بلیت های خود در صف انتظار ایستاده بود درباره چگونگی خرید اینترنتی بلیت‌ها گفت: برخلاف سال گذشته برای خرید بلیت‌های جشنواره با مشکل خاصی مواجه نشدم و توانستم دو سری بلیت «سودای سیمرغ ۲» و «نگاه نو» را خریداری کنم.

این دانشجو در پاسخ به این سئوال که آیا از خریداران هر ساله بلیت‌های جشنواره فیلم فجر است گفت: تقریبا از ۸ سال گذشته تاکنون بلیت های جشنواره فیلم فجر را خریداری کرده‌ام. امسال دوست داشتم در پردیس سینما ملت با حضور بازیگران و عوامل تولید آثار سینما ایران فیلم ها را ببینم اما به علت گران بودن بلیت کاخ مردمی، از این امکان محروم شدم و ترجیح دادم در سینما ماندانا فیلم ها را ببینم.

عنوان کاخ مردمی برای نخستین بار است که در سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر مطرح شده است.

این دانشجو در ادامه با انتقاد از عنوان کاخ مردمی گفت: کلمه «کاخ» برازنده نظام جمهوری اسلامی ایران نیست، چرا که این انقلاب برای فروریختن کاخ شاهان به پا شد ولی شاهد هستیم که بعد از برگزاری ۳۴ دوره از جشنواره فیلم فجر، عنوان کاخ مردمی روی یکی از پردیس های سینمایی گذاشته می شود که به نظر من عنوان کاخ و مردمی بودن با یکدیگر در تناقض است و این انتظار می رود که جشنواره فیلم فجر به اصالت های نظام جمهوری اسلامی توجه ویژه تری داشته باشد.

این مخاطب سینمای ایران در حالی که بلیت های بخش «سودای سیمرغ ۲» را بررسی می کرد به فیلم بادی‌گارد ساخته ابراهیم حاتمی کیا اشاره کرد و گفت: واقعیت این است که هدف من از دنبال کردن جشنواره فیلم فجر، دیدن فیلم هایی است که به آرمانهای نظام مقدس جمهوری اسلامی نزدیک تر است و فکر می کنم فیلم بادی‌گارد مانند سایر آثار ابراهیم حاتمی کیا، فیلمی است که به نظام وفادار است و دوست داشتم این فیلم را حتما ببینم.

اطلاع رسانی‌ها درباره دسترسی به پیش‌فروش بلیت‌ها ضعیف بود

یکی از دانشجویان رشته سینما که خود را داوودی معرفی می‌کند، به سیستم اطلاع رسانی چگونگی دسترسی به پیش فروش بلیت‌های فیلم فجر انتقاد کرد و گفت: متاسفانه اطلاع رسانی درباره چگونگی دسترسی به پیش فروش بلیت فیلم های آثار سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر نسبت به سال گذشته ضعیف بود.

این دانشجوی سینما عنوان کرد: مجموع بلیت‌های سودای سیمرغ ۱، ۲ و نگاه نو را تهیه کرده است و به دلیل گرانی بلیت فیلم‌ها در کاخ مردمی تصمیم گرفته مجموع آثار سینمای ایران در این دوره از جشنواره را در سینما «راگا» با قیمت ۸ هزار تومان ببیند.

بیشترین متقاضیان برای فیلم‌های «لانتوری»، «مالاریا» و «بارکد»/ جای خالی دراکولا

«لانتوری»، «مالاریا» و «بارکد» از جمله آثاری بود که نام آن‌ها در میان متقاضیان دریافت بلیت‌های پیش خرید شده بیشتر شنیده می شد.

محمدرضا صادق زاده که خود را دانشجوی کامپیوتر معرفی می‌کند، گفت: هر سال برای خرید بلیت های «سودای سیمرغ» اقدام می کنم و امسال هم تصمیم گرفتم فیلم های بخش «سودای سیمرغ ۱» را خریداری کنم.

این دانشجو در پاسخ به این سئوال که چه فیلم هایی برای دیدن در نظر گرفته است، گفت: «لانتوری» از جمله فیلم هایی است که مصرم آن را در جشنواره ببینم، چون فکر می کنم این فیلم با توجه به موضوعی که دارد، اکران عمومی نخواهد شد. این فیلم روی موضوع اسیدپاشی حساسیت بسیاری وجود دارد و به همین دلیل تصمیم گرفتم این فیلم را قبل از توقیف در اکران در جشنواره ببینم. البته فیلم «مارلاریا» و سینمای پرویز شهبازی از جمله علاقه‌مندی های من است و این فیلم را هم در جشنواره خواهم دید. هممچنین جای فیلم «دراکولا» ساخته رضا عطاران خیلی خالی است و ای کاش هیئت انتخاب این فیلم را نیز در لیست فیلم های سودای سیمرغ قرار می داد.

این دانشجو همچنین به گران بودن بلیت های کاخ مردمی انتقاد کرد و گفت: ای کاش بلیت های کاخ مردمی به گونه ای قیمت گذاری می شد تا همه مردم می توانستند در کنار سینماگران، فیلم های مورد علاقه خود را ببینند اما بلیت های کاخ مردمی گران بود و برای دانشجویان هم تخفیفی نداشت. به همین دلیل تصمیم گرفتم مجموعه بلیت های سینما کوروش را خریداری کنم.

بازگشت نظمی که جای آن خالی بود/غیبت مدیر کاخ

یکی دیگر از متقاضیان خرید بلیت های جشنواره فیلم فجر که گفت شغل آزاد دارد از نظمی که در تحویل بلیت های جشنواره بود ابراز رضایت کرد و گفت: هر سال بلیت های فیلم فجر را خریداری کنم و همواره با مشکل دریافت بلیت در جشنواره مواجه می شدم اما امسال نظم و انضباط خاصی در پردیس سینما ملت برقرار بود و با تحویل کد رهگیری به مسئولان توانستم به راحتی بلیت های خود را دریافت کنم و فیلم «لانتوری» را حتما خواهم دید.

تهیه بخشی از بلیت های جشنواره به صورت پیش خرید، توسط متقاضیان مختص به یک یا دو بخش از فیلم های حاضر در جشنواره بود؛ به این معنی که برخی از متقاضیان ترجیح داده بودند تنها بخش هایی از بلیت های جشنواره را خریداری کنند و باقی آثار سینمای ایران را به صورت حضوری در سئانس های مربوط به نمایش فیلم ها از طریق گیشه خریداری کنند.

یک دانشجو اشاره کرد که تنها فیلم های مربوط به بخش «سودای سیمرغ۱» در کاخ مردمی را تهیه کرده است و ترجیح داده بقیه فیلم های مورد نظر خود را از طریق گیشه تهیه کند.

یکی از نکات قابل توجه در نخستین روز از تحویل بلیت های پیش خرید شده این بود که مجید مظفری مدیر کاخ مردمی در میان جمعیت دیده نمی شد و مهدی شکری آذر مسئول پیش فروش کاخ مردمی سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر پاسخگوی سئوالات بود.