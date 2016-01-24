به گزارش خبرنگار مهر، سید موسی حسینی کاشانی بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اصحاب رسانه که به مناسبت اعلام برنامه های گرامیداشت دهه مبارک فجر برگزار شد اظهار کرد: امسال نیز همچون سالیان گذشته برنامه های فرهنگی هنری در قالب جشنواره فجر با محوریت پایتخت در پنج حوزه فیلم، تئاتر، شعر، هنرهای تجسمی و موسیقی برگزار می شود که تلاش ما بر این بوده تا بتوانیم این رویدادها را به طور همزمان در استان البرز نیز به اجرا درآوریم.

جشنواره فیلم فجر امسال هم به البرز می آید

حسینی کاشانی گفت: در حوزه فیلم فجر همانند دو سال گذشته، برنامه داریم در زمره معدود استان هایی باشیم که به طور همزمان با پایتخت میزبان این جشنواره هستند و رایزنی ها صورت گرفته است، جشنواره تئاتر فجر نیز طی روزهای گذشته برگزار شد و تنها استانی هستیم که سه اثر هنرمندان آن به جشنواره اصلی راه پیدا کرده اند.

جشن موسیقی در البرز برگزار می شود

وی افزود: در زمینه جشنواره هنرهای تجسمی منتظر برنامه ریزی وزارتخانه هستیم و برای جشنواره موسیقی نیز که به صورت استانی برگزار نمی شود تدابیری داریم که از قافله عقب نمانیم، در این راستا با همراهی انجمن موسیقی، جشن موسیقی با حضور هنرمندان مطرح این عرصه در استان البرز برگزار می شود.

حسینی کاشانی از برگزاری هفت کنسرت متنوع در حوزه های سنتی، پاپ، کلاسیک و محلی از ۱۵ الی ۲۰ بهمن ماه جاری در استان البرز خبر داد و بیان کرد: افتتاح نمایشگاه آثار خوشنویسی انجمن خوشنویسان استان با موضوع آثار قرآنی از ۱۷ بهمن ماه در تالار نژادفلاح نمایشگاه هنرهای تجسمی آموزشگاه های البرز در دو بخش، اجرای نمایش و ... از دیگر برنامه های اداره کل ارشاد البرز به مناسبت دهه مبارک فجر است.

وی متدکر شد: جشن انقلاب نیز با حضوز هنرمندان و برنامه های مفرح از ۱۱ الی ۲۴ بهمن ماه جاری به صورت رایگان در کرج برگزار می شود.

مدیرکل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان البرز در ادامه ضمن رونمایی از پوستر همایش میراث قدما عنوان کرد: استان تازه تاسیس البرز دارای ظرفیت های ناشناخته ای به ویژه در زمینه منابع تاریخی و آثار باستانی است که باید مورد توجه قرار گیرد و در واقع هدف ما نیز از برگزاری چنین همایشی شناسایی و معرفی آثار قدما و بزرگان این عرصه است.

میراث هنری اشتهارد به نمایش گذاشته میشود

حسینی کاشانی در پایان افزود: امسال این همایش با محوریت اشتهارد برگزار می شود که طی آن یکسری آثار قدما از اعضار گذشته تا دوران معاصر معرفی خواهد شد در پایان نیز ۴۰ اثر برگزیده انتخاب شده و در نمایشگاهی ۱۰ روزه در اشتهارد و ۱۰ روز نیز در نگارخانه استاد قائم مقامی به نمایش گذاشته می شود.