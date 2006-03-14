سمند 85 وارد بازار شد

قاسم كاهه در گفت و گو با خبرنگار اقتصادي مهرگفت: تاكنون به تعداد 40 تا 50 دستگاه سمند توليد گرديده كه تعدادي از آنها نيزتحويل مشتري شده است .

وي با شاره به آغازتوليد سمند 85 افزود : اين خودرو در ابتدا روزانه به تعداد 20 دستگاه توليد خواهد شد كه پيش بيني مي شود در سال آينده به‌تدريج بر ميزان آن افزايش يابد.

مديرپروژه برند سمند درباره قيمت اين خودرو تصريح كرد: اين خودرو به علت آبشن هاي جديدي از جمله ترمزABS كه بر روي آن نصب شده است حدود 200 هزار تومان گرانتر از سمند معمولي به فروش مي رسد.

وي با اشاره به ظرفيت توليد سمند خاطرنشان كرد: درحال حاضرظرفيت توليد سمند 84 و 85 ، معادل روزانه 100 دستگاه مي باشد.

كاهه، تغيير در سيستم سوخت رساني، ترمز، كمك فنر و اصلاح سيستم هشداردهنده سهولت در بسته شدن درهاي جلو را از مهمترين تغييرات كيفي سمند 85 دانست.

وي با بيان اينكه بيش از 32 مجموعه و سيستم ( 127 قطعه) در سمند 85 تعويض و يا بهبود يافته است، گفت: اين تجهيزات از اوايل اسفند ماه همزمان با تغيير شكل ظاهري اين خودرو در خطوط توليد آغاز شده كه اميدواريم اين تغييرات رضايت مشتريان را بيشتر جلب كند.