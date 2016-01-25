حضور تیم های لیگ برتری یک ظرفیت بزرگ برای ورزش شهرقدس است

حسین کاغذلو در گفت و گو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری مسابقات چهار جانبه شهدا با حضور تیم های پرسپولیس، صبا، سایپا و ذوب آهن به عنوان فرصتی فرهنگی، ورزشی ویژه برای معرفی ظرفیت های این شهرستان در کشور اظهار داشت:رسانه ای شدن شهرستان قدس ثمرات و مزایای بسیاری در میان مدت و بلند مدت برای این منطقه به همراه خواهد داشت.

فرماندار قدس افزود:در سال های گذشته شهرستان قدس آنطور که باید مطرح نبود، اما امروز تیم های بزرگ کشوری در این ناحیه حضور پیدا می کنند و این امر در نشاط افزایی و ایجاد شور و طراوت در شهرستان ۴۰۰ هزار نفری بسیار موثر و تاثیرگذار است.

کاغذلو گفت:طبق برنامه ریزی های انجام شده، مقرر است مسابقه فینال جام شهدا با حضور تیم های پرسپولیس و صبا در روز سه شنبه ساعت ۱۴:۳۰ در ورزشگاه شهدای این شهرستان برگزار شود.

فرماندار قدس عنوان کرد:نکته حائز اهمیت در این مسابقه، حضور مدیران کشوری همچون مسئولان ارشد سازمان بنیاد شهید انقلاب اسلامی، معاونان وزارت ورزش و جوانان و رئیس سازمان لیگ است و مضافا بر آن در حال رایزنی هستیم تا در صورت امکان، استاندار تهران یا معاونان این مجموعه نیز در ورزشگاه حضور یابند.

وی یادآور شد: هدف نهایی از برگزاری چنین مسابقاتی پاسداشت و گرامیداشت مقام شامخ شهدا است، شهیدانی که با دلاورمردی های خود، امنیت، عزت و سربلندی را برای میهن اسلامی به ارمغان آوردند و امیدواریم ما نیز به نوبه خود حافظان خوبی برای حفظ دستاوردهای مورد اشاره باشیم.