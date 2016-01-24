پژمان نوری و مازیار زارع به تمرینات ملوان بازگشتند

به گزارش خبرنگار مهر، سرمربی ملوان در تمرین نوبت عصر یکشنبه با بازیکنان این تیم به تمرین های تاکتیکی با بازیکنان پرداخت. در تمرین عصر بارانی ملوانان سانتر از جناحین، حفظ توپ و پاس های بلند را در دستور کار قرار دادند و در پایان با دستور حمید استیلی شروع به ضربه زدن به سمت دروازه کردند.

در این تمرین سید محمد حسینی چندین بار واکنش های تکنیکی انجام داد که مورد تشویق هم تیمی های خود و هواداران ملوان قرار گرفت.

عزت الله پورقاز نیز به دلیل مصدومیت به صورت اختصاصی با مربی بدنساز تیم تمرین کرد.

هواداران ملوان پس از چندین هفته از نزدیک شاهد تمرینات ملوانان بودند اما به خبرنگاران اجازه ورود و مصاحبه داده نشد.