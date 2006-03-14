راند دوم مسابقات انتخابي تيم ملي تنيس برگزار شد

به گزارش خبرگزاري "مهر" در دومين روز اين مسابقات كه در مجموعه ورزشي انقلاب برگزارمي شود مرتضي معلم، آل باسين، ميلاد تمدن نژاد، ايمان گل محمدي، علي معظمي، مازيار ياوري، محسن دهقان ، حسين زاده، هشت نفر صعود كننده از جدول مقدماتي به جدول اصلي بودند كه در ادامه و در راند اول جدول اصلي با شكست مقابل حريفان از جريان مسابقات حذف شدند.

بدين ترتيب در راند دوم جدول اصلي و در مرحله يك هشتم نهايي از صبح امروز و در سومين روز بازي ها اين نفرات به مصاف هم مي روند:



مرتضي جمشيدي - فرشاد تلاور

احمدوند - مجتبي معظم

اميد سوري - اشكان شاه قلي

اميد شيرازي - پوريا آريانپور

انوشا شاه قلي - علي جواهريان

شهاب حسني - روزبه كامران

اشكان شكوفي - صادق جعفرنژاد

صابررستم پور - اشكان دبيري

اين رقابت ها تا روزجمعه -فينال مسابقات- ادامه پيدا خواهد كرد.برگزاري اين مسابقات به عهده ناصر ميرزايي دبير فدراسيون و سرداور آن سامان حسني داور بين المللي كشورمان است.