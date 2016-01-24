تفاهم نامه راه اندازى خط کشتیرانى مسافرى بین خصب و قشم امضا شد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از منطقه آزاد قشم، تفاهم نامه راه اندازی این خط دریایی در حضور استاندار مسندم عمان و هرمزگان و احمد حبیبی قائم مقام و معاون توسعه مدیریت سازمان منطقه آزاد قشم و مسعود کرباسچی معاون فرهنگی، اجتماعی و گردشگری این سازمان امضا شد.

در این مراسم همچنین سفیر ایران در عمان و سعود بن احمد البردانی سفیرعمان در ایران و جمع کثیرى از مقامات لشکرى و کشورى استان مسندم وتجار و شیوخ منطقه نیز حضور داشتند. کشور عمان و منطقه «خصب» که شباهت فرهنگی زیادی با استان هرمزگان دارد، نقش مهمی در توسعه صنعت گردشگری منطقه دارد.

افزایش فعالیت های اقتصادی بین قشم و خصب به منظور توسعه و گسترش فعالیت های تجاری با مولفه هایی همچون در اختیار گذاشتن فضاهای تجاری برای طرف مقابل، از برنامه های اقتصادی این تفاهم نامه است.

رایزنی برای راه اندازی خط کشتیرانی قشم به بندر خصب عمان شهریور امسال در دیدار یک هیات اقتصادی - تجاری عمانی با حمیدرضا مومنی مدیرعامل سازمان منطقه آزاد آغاز شد و دوطرف در خصوص اعزام پزشک متخصص از قشم به عمان و همچنین ایجاد منطقه محصور معاملات بازرگانی تاکید کردند.

برگزاری نمایشگاه توانمندی ها، ایجاد بازارچه، تبادل استاد و دانشجو، عقد قراردادهای مشترک در زمینه های میراث فرهنگی، گردشگری و برگزاری تورهای فرهنگی، پزشکی و تفریحی بین قشم و عمان و بالعکس از دیگر موضوعاتی بود که دو طرف بر اجرای آن تاکید داشتند.

سعود بن احمد البردانی سفیر عمان در ایران نیز که با مدیرعامل سازمان منطقه آزاد قشم دیدار داشت، از آغاز تبادلات نفتی، گازی و گردشگری بین قشم و عمان خبر داد و افزود: بیش از ۸۰ درصد مراحل اولیه انتقال نفت و گاز از قشم به صحار انجام شده است.