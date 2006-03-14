شايد منافقين و گروههاي تجريه طلب فعال شوند

به گزارش خبرگزاري " مهر"، فرح كريمي ، عضو فعلي پارلمان هلند طي يك يادداشتي در يك سايت اينترنتي اظهار داشت: هر چند شايد در شرايط جديد، احتمال بروز سريع اتفاقاتي نظير جنگ و درگيري نظامي وجود نداشته باشد، ولي امكان وضع تحريم هاي گسترده، انزواي كامل ايران، تحريك نا آرامي هاي قومي، فعال شدن تحركات گروه هايي چون سازمان مجاهدين خلق [با خروج از ليست سياه گروه هاي تروريستي] و امثال آنها، حتي در كوتاه مدت، بسيار محتمل است.

كريمي كه در سالهاي دهه شصت ازهواداران گروهك منافقين بوده ، همچنين از تحت الشعاع قرار گرفتن موضوع "حقوق بشر" بخاطر شدت گرفتن موضوع هسته اي ابراز تاسف كرد.

.گفتني است اخيرا در ميان محافل جنگ طلب آمريكايي، زمزمه هايي مبني بر خروج نام سازمان منافقين از ليست گروههاي تروريستي به منظور اجازه تحرك بيشتر به آنها براي فشار به جمهوري اسلامي شنيده مي شود.