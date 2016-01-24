به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بنیاد علوم وحیانی اسراء، آیت الله العظمی عبدالله جوادی آملی بعد از ظهر یکشنبه در دیدار حجت الاسلام حسینی، رئیس اداره اوقاف و امور خیریه استان قم و اعضاء هیئت امنای امام‌زاده موسی مبرقع(ع) که در بنیاد بین المللی علوم وحیانی اسراء برگزار شد، با اشاره به اینکه امام زادگان نسبت به جامعه بشری حق حیات دارند و در حقیقیت جامعه حیات خود را مدیون این بزرگوارن است؛ بر لزوم معرفت‌شناسی نسبت به مقام و جایگاه امام زادگان و قطب فرهنگی شدن آن‌ها تأکید کرد.

وی با بیان اینکه اگر امام زادگان نبودند مردم‌شناختی نسبت به ائمه طاهرین و ارزش‌های دینی نداشته‌اند، گفت: امام زادگان برکات زیادی برای جامعه اسلامی داشته‌اند و نمونه آشکار آن همین حوزه‌های علمیه است.

این مفسر برجسته قرآن کریم با اشاره به اینکه باید در جوار امام زادگان و سایر قبور بزرگان دین و شخصیت‌های بزرگ تشیع، مدارس و حوزه‌های علمیه تأسیس شود تا مکتب و عظمت این بزرگوان نشر پیدا کنند، تاکید کرد: برخی قبرستان‌ها مانند قبرستان شیخان در قم جایگاه با عظمتی است که باید برای ترویج مبانی و ارزش‌های دین از جایگاه این اماکن استفاده شود.

وی اظهار داشت: حوزه‌های علمیه زمانی برکت بیشتری خواهد داشت که در کنار قبور منور امام زادگان باشد؛ قبر امام علی(ع) صد سال مخفی بود ولی شخصیتی مانند ابو حمزه ثمالی این مرد فقهی و اصولی، کلاس‌های درس را از کوفه به بیابانی به نام نجف برد، کسی هم آن سال‌ها نمی‌دانست قضیه از چه قرار است و چرا وی این همه راه را پیاده به همراه شاگردان خود به آنجا می‌رود؛ بعد‌ها مردم فهمیدند اینجا قبر حضرت است و تا آن زمان فکر می‌کردند یک بیابان دور افتاده است.

آیت الله جوادی آملی در توصیه به مسئولان سازمان اوقاف افزود: باید فکری برای این قطبه‌ای فرهنگی شود و اقدامی صورت گیرد که کل فضای امام زادگان را تدریس و تحقیق و تألیف پر کند و زمانی که انسان از زیارت بر می‌گردد دارای بار معنوی وافی و کافی شود. هزاران برکت در کنار قبر این امام‌زاده گان وجود دارد که باید از آن برکت برای نشر علوم بهره برد.

این مرجع تقلید شیعیان با بیان اینکه باید خیرین مدرسه ساز را ترغیب به ساخت مدارس و حوزه‌های علمیه در کنار قبور مقدس امام زادگان کرد، گفت: همه چیز را نباید از دولت انتظار داشت بلکه باید با آگاهی دادن به خیرین متدین و اطمینان دادن به آن‌ها این ترغیب صورت گیرد و قطعاً آن‌ها نیز قدم پیش خواهند گذاشت و استقبال خواهند کرد.