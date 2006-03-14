شكاف عميق بين اعضاي شوراي امنيت / رويارويي ايران با 15 عضو شورا

به گزارش خبرگزاري مهر، نيويورك تايمز با تاييد شكاف گسترده ميان اعضاي شوراي امنيت براي چگونگي رويارويي با ايران نوشت: ايران اين شانس را دارد كه 15 عضو شوراي امنيت كه قرار است براي اولين بار در اين هفته موضوع برنامه هسته اي ايران را بررسي كنند، در زمينه تنبيه ايران داراي اختلاف و شكاف بسيار زيادي هستند.

اين روزنامه آمريكايي مي افزايد: تحريم بر ضد ايران كه دومين توليد كننده نفت اوپك محسوب مي شود، بازار نفت را بيش از پيش بي ثبات مي كند. حضور نيروهاي نظامي نيز لااقل در زمان كنوني بعيد است، زيرا نظاميان آمريكا در عراق و افغانستان به شدت مشغول هستند. بنابراين رهبران ايران نيز از اظهار لطف به جهان دست كشيده اند و اعلام مي كنند كه مي خواهند پروسه خود را به پيش ببرند. اما اين در حالي است كه در سال 2003 با آغاز اشغال عراق و در حالي كه مدت كوتاهي از فاش شدن برنامه هاي هسته اي ايران گذشته بود، اين كشور تمام تدابير مصالحه را به كار گرفت تا پرونده هسته اي در برنامه كاري شوراي امنيت قرار نگيرد.

اين روزنامه با اشاره به اظهارات دكتر احمدي نژاد كه گفته بود: بگذاريد شوراي امنيت اين پرونده را به طور مستقيم بررسي كند، نوشت : محمود احمدي نژاد بيشتر چهره اي قدرتمند از ايران ارائه مي دهد تا چهره اي خودسر و سخت گير.

نيويورك تايمز در عين حال تاييد كرد: زماني كه صدام در سال 1980 ايران را اشغال كرد شوراي امنيت هيچ بيانيه اي صادر نكرد كه خواهان آتش بس و يا خروج عراق از ايران شود و حتي زماني كه صدام از سلاح هاي شيميايي بر ضد ايران استفاده كرد كه پس از جنگ جهاني اين اولين باري بود كه از سلاح هاي شيميايي استفاده مي شد، بازهم شوراي امنيت از محكوم كردن اين موضوع خودداري كرد.