به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عمومی فدراسیون ورزش های همگانی، روسای 9 فدراسیون ورزشی کشور روز گذشته با حضور در فدراسیون ورزش های همگانی با دکتر مجدآرا دیدار و درباره گسترش ورزش همگانی در سطح کشور بحث و گفت وگو کردند.



در راستای اجرای بیانات مقام معظم رهبری (مدظله‎العالی) در خصوص تروج ورزش همگانی در جامعه و تحقق اهداف مندرج در سند چشم اندازی 1404 جمهوری اسلامی ایران مبنی بر قرار گرفتن ایران اسلامی به عنوان کشوری توسعه یافته با جایگاه ویژه در جهان اسلام که برخوردار بودن از سلامت و بهره‎مندی محیط مطلوب به عنوان ویژگی‎های جامعه ایرانی مورد نظر قرار گرفته است این مهم تنها در سایه جامعه‎ای فعال، با نشاط و پویا حاصل خواهد شد.



در مسیر اجرایی شدن اهداف تبیین شده وزارت ورزش و جوانان برای توسعه ورزش همگانی در سطح کشور با بهره‎گیری از حداکثر ظرفیت‎های فکری، زیر ساخت‎ها، امکانات و پیش بینی راهبردهای اجرایی در مدیریت کلان کشور، تفاهمنامه‎ای فی‎مابین فدراسیون ورزش‎های همگانی با 9 فدراسیون دیگر منعقد شد.



در این جلسه محمود خسروی وفا، رئیس فدراسیون جانبازان و معلولین، محمدرضا داورزنی رئیس فدراسیون والیبال، غلامرضا امینی و وحید مرادی رئیس و دبیر فدراسیون قایقرانی، فضل الله باقرزاده رئیس فدراسیون شمشیربازی، سید مهدی هاشمی رئیس فدراسیون تیراندازی، مهدی علی نژاد رئیس فدراسیون ووشو، ناصر طالبی رئیس فدراسیون اسکی، مهرداد علیقارداشی رئیس فدراسیون تنیس روی میز و هاشم اسکندری رئیس فدراسیون بولینگ و بیلیارد حضور داشتند.



این نفرات با دکتر مجدآرا درباره نحوه گسترش ورزش همگانی در فدراسیون خود تبادل نظر و گفت‎وگو کردند.



در پایان این جلسه هر کدام از روسای فدراسیون‎ها با رئیس فدراسیون ورزش‎های همگانی تفاهم نامه همکاری راجع به چگونگی توسعه و گسترش ورزش همگانی امضا کردند.