دانشگاه تهران قهرمان مسابقات ژيمناستيك شد

به گزارش خبرنگار "مهر" مسابقات ژيمناستيك قهرماني دانشجويان پسر دانشگاه هاي ايران امروز با قهرماني دانشگاه تهران در شاهرود خاتمه يافت.

اين دوره از مسابقات با حضور 6 تيم از سراسر كشور طي دو روز به ميزباني دانشگاه صنعتي شاهرود پيگيري شد كه در نهايت دانشگاه تهران قهرمان شد، دانشگاه فردوسي مشهد دوم و دانشگاه صنعتي شاهرود به عنوان سوم دست يافت.

بنابراين گزارش در مسابقات روز دوم و در بخش انفرادي نتايج زير به دست آمد:

حركات زميني : 1- عليرضا فرخ از دانشگاه تربيت معلم سبزوار 2- احسان خردمندنژاد از دانشگاه تهران 3- سيدحسن حسيني از دانشگاه فردوسي مشهد

پرش خرك: 1- هادي قاسمپور از دانشگاه تهران 2- جواد سعيدي رضوي ازدانشگاه تهران 3- پوريا افضلي از دانشگاه صنعتي شاهرود

خرك حلقه: 1- هادي قاسمپور از دانشگاه تهران 2- جواد سعيدي رضوي ازدانشگاه تهران 3- ياسر پورمحمدي از دانشگاه صنعتي شاهرود

پارالل: 1- حسين نيكزاد از دانشگاه تهران 2- ارسلان پرندين ازدانشگاه تهران 3- صادق سبزه ‌بين از دانشگاه فردوسي مشهد

بارفيكس: 1- حسين نيكزاد از دانشگاه امام رضا(ع) مشهد 2- جواد سعيدي رضوي از دانشگاه تهران 3- بهرام مهرعليپور از دانشگاه تهران

دارحلقه : 1- عليرضا فرخ از دانشگاه تربيت معلم سبزوار 2- ارسلان پرندين از دانشگاه تهران 3- مجيد وفا صنعتي ازدانشگاه صنعتي شاهرود