اصلاح ساختار در صداوسیما ادامه دارد/ بازنگری در بخشنامه ها

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد سرافراز رییس سازمان صداوسیما در نشست مدیران رسانه ملی که امروز چهارم بهمن برگزار شد به برگزاری انتخابات در سال‌های پس از انقلاب اشاره كرد و گفت: در این ۳۷ سال با وجود تمام فرازو فرودها تقریبا هر سال یك انتخابات برگزار شده كه در دنیا بی‌نظیر است.

وی با بیان اینكه مدل حكومتی كشور ما در مقابل مدل‌های لیبرال دموكراسی غرب مدلی بی‌بدیل و بی رقیب است، گفت: در مدل لیبرال دموكراسی غرب اصل بر مشاركت حزبی است و مردم به آنچه احزاب تعیین می‌كنند رأی می‌دهند و كسی نمی‌تواند خارج از چارچوب احزاب وارد رقابت شود. در چنین شرایطی احزاب آرای مردم را سوزنبانی می‌كنند و نقش اصلی برعهده احزاب است.

سرافراز با اشاره به دعوت مقام معظم رهبری از مردم و حتی مخالفان نظام به مشاركت در انتخابات گفت: این دعوت مؤید ترویج مشاركت در تمام سطوح است و به معنای آن نیست كه مخالفان بتوانند وارد مجلس شوند.

وی با بیان اینكه به فراخور حضور نامزدها و تعداد آنها در حوزه‌های انتخابیه، انتخاب پیچیده تر می‌شود، گفت: معتمدان در كنار دیگر گروه‌های مرجع می‌توانند به مردم در انتخاب كمك كنند.

رییس رسانه ملی سپس به بیان آسیب‌های مشاركت‌های انحصاراً حزبی پرداخت و گفت: در كشورهای غیر اروپایی احزاب فصلی هستند و به مناسبت انتخابات ظهور و بروز پیدا می‌كنند، در حالی كه اگر احزاب بخواهند با كاركرد مثبتشان ایفای نقش كنند باید برای اداره كشور برنامه‌هایشان را ارائه دهند و مردم با بررسی این برنامه‌ها تصمیم بگیرند. همچنین احزاب باید توانایی كادرسازی داشته باشند و اگر حزبی قدرت را در دست گرفت باید بتواند اعضای خود را از میان كادرش انتخاب كند.

یکی از راهبردهای دشمن نفوذ به سطوح مختلف حاکمیت است

سرافراز آسیب دیگر مشاركت های حزبی در كشورهای غیر اروپایی را ایجاد اختلاف در رقابت احزاب دانست و گفت: معمولا این رقابت‌ها به اختلاف، اختلاف‌ها به منازعه، و منازعه به درگیری‌های ساختارشكنانه منجر می‌شود كه آفت دیگر انحصار حزبی است و شاید علت نبودن حزبی قوی در كشور كه با مقبولیت و قدرت زیاد فعالیت كند همین آفت باشد.

وی سپس از تدارك دشمن برای این انتخابات سخن گفت و افزود: یكی از راهبردهای دشمن برای نفوذ در كشور، نفوذ به سطوح مختلف حاكمیت است كه می‌تواند با بهره‌مندی از توانایی خود در تبلیغات، یكی از تهدیدات جدی در این زمینه باشد.

سرافراز یكی از راهبردهای دشمن برای دستیابی به اهداف خود را ایجاد فضای دو قطبی در كشور دانست و گفت: دشمن می‌كوشد وجود دو قطب افراطی و اعتدالگرا در كشور را به مردم القا كند. این حركت از اول سال آغاز شد و با كمك رسانه‌های آمریكایی به داخل كشور تسری یافت. پس از توافق هسته‌ای و برجام، دشمن می‌كوشد با پایان دادن به تحریم‌های مستقیم و همه جانبه و به قول خودشان فلج كننده، تحریم‌های هوشمندی را آغاز و در آینده تشدید كند. القای دو قطبی با دسته بندی‌هایی چون موافق برجام و مخالف برجام، موافق تعامل با آمریكا و مخالف تعامل با آمریكا و... به نتیجه خاصی نرسیده است.

وی افراد خوش‌بین به آمریكا و كسانی را كه به آن اعتماد می‌كنند افرادی افراطی خواند و گفت: از نظر من كسی كه به توان و اقتدار ملی ایمان و امید دارد معتدل واقعی است و واقع‌بین كسی است كه در كنار دیپلماسی مذاكره به دیپلماسی اقتدار ایمان دارد.

رئیس سازمان صداوسیما با تاكید بر اینكه اكنون نیاز اصلی كشور قطب نیروهای انقلاب است، گفت: آنچه كشور در شرایط كنونی به آن نیاز دارد قطب نیروهای انقلاب است كه در مقابل نیروهای ضد انقلاب و لیبرال قرار دارد. اکنون باید گفتمان انقلاب اسلامی تعریف شود و رسانه ملی حركتش را بر مبنای تعریف این گفتمان ترسیم كند.

سرافراز با بیان اینكه رسانه ملی باید شاخص‌های انقلابی بودن را تعریف كند، تصریح كرد: مهم‌ترین شاخصه انقلابی بودن متعلق به كسانی است كه به اینكه ما می‌توانیم مشكلات كشورمان را خودمان حل كنیم ایمان داشته باشند. ایمان به توان دفاعی كشور، توان علمی، و ایمان به توانایی در حل مشكلات اقتصادی با اتكا به سرمایه‌های داخلی، می‌تواند كشور ما را از قدرت منطقه‌ای به قدرتی جهانی تبدیل كند.

اصلاح ساختار در سازمان صداوسیما ادامه دارد

رئیس سازمان صداوسیما با اشاره به ناكامی دشمن در طرح‌هایی نظیر طرح سقوط بشار اسد در سوریه، تجزیه عراق، سقوط انصارالله در یمن و...گفت: دشمن، اقتدار جمهوری اسلامی ایران را عامل اصلی این شكست‌ها می‌داند و این نكته مهمی است كه باید به آن توجه كرد.

وی با اشاره به تأكید رهبر معظم انقلاب بر رویكرد اقتصاد مقاومتی و توجه به دو عامل اقتصاد مردمی و اقتصاد دانش بنیان گفت: نباید به امید سرمایه‌گذاران خارجی نشست، بلكه باید با اتكا به اقتصاد مردمی و سرمایه‌گذاری‌های زودبازده، موتور اشتغال را روشن كرد و بسیاری از مشكلات اجتماعی و فرهنگی را كه معلول خاموش بودن این موتور است از سر راه برداشت و دركنار آن باید با استفاده از افراد تحصیل كرده و نخبه، زمینه اقتصاد مقاومتی دانش بنیان را فراهم كرد.

رئیس رسانه ملی از سرمایه‌گذاری آمریكا برای اثرگذاری بیشتر در كشورمان اشاره كرد و گفت: این كشور در بودجه سال جدیدش مبلغ ۳۰۸میلیون دلار بودجه به عنوان «دموكراسی در ایران» اختصاص داده است كه دخالت مستقیم در امور یك كشور به شمار می‌رود و این خلاف منشور سازمان بین‌الملل و نشان دهنده برنامه‎ریزی آنها برای براندازی نظام جمهوری اسلامی است.

دكتر سرافراز در ادامه به وظیفه رسانه ملی در مقابل این سیاست‌ها و سیاست‌های غرب پرداخت و گفت: در این مقطع، صداوسیما باید سواد رسانه‌ای مردم را افزایش دهد و با استفاده از روش‌های نوین، آگاهی رسانه‌ای و انتخاباتی مردم را بالا ببرد.

وی بر استفاده از اینفوگرافی و موشن گرافیك‌ها برای ارائه اطلاعات به مخاطبان به شكلی موجز و سریع تأكید كرد و یادآور شد: با تكرار، پیام‌ها در ذهن مردم نهادینه می‌شود.

رئیس صداوسیما تشویق مردم به شركت در انتخابات را از مهم‌ترین كارهای صداوسیما برشمرد و با اشاره به برگزاری هم‌زمان دو انتخابات مجلس خبرگان و مجلس شورای اسلامی گفت: در انتخابات مجلس خبرگان باید مردم را به شناسایی افراد شایسته و كسانی كه به عنوان لنگرگاهی برای انقلاب در طوفان‌ها هستند دعوت كرد.

وی با اشاره به تعداد بسیار زیاد ثبت‌نام كنندگان، ردصلاحیت شده‌ها و كسانی كه صلاحیت آن‌ها هنوز احراز نشده، گفت: ثبت نام این تعداد در تمام انتخاباتی كه تاكنون برگزار شده بی‌سابقه بوده و پیش‌بینی می‌شود برای هر كرسی مجلس شورای اسلامی ۱۶ نامزد انتخاباتی رقابت كنند.

رئیس رسانه ملی سپس به بیان شرایط كنونی سازمان صداوسیما پرداخت و گفت: یكی از حركت‌هایی كه در دور جدید آغاز شده و تداوم دارد اصلاح ساختار سازمان است و در دو مرحله یكی اصلاح ساختار سازمان از نگاه كلان و دیگری اصلاح الگوی نیروی انسانی دنبال می‌شود. اصلاح روندها، فرآیندها و گردش كارها گام دیگری است كه همه كاركنان و مدیران می‌توانند در آن مشاركت كنند.

کار در حوزه سیما سخت تر است

سرافراز اصلاح آیین نامه‌ها، بخشنامه‌ها و ضوابط را از دیگر الزاماتی برشمرد كه باید با بازنگری در قوانین و متناسب با شرایط كنونی به انجام برسد.

وی سپس با اشاره به كمبود منابع مالی سازمان، بر توزیع بودجه براساس اولویت‌ها و بر مبنای برنامه تأكید كرد و گفت: باید با استفاده بهینه از منابع موجود، بودجه سال آینده را برنامه‌ای طراحی كرد.

رئیس رسانه ملی در ادامه گفت: ما در حوزه فنی برای استفاده و به كارگیری فناوری های نوین عقب ماندگی داریم و به هر حال، این حوزه ای است كه در دنیا خیلی سریع پیش رفته و گسترده است و باید این عقب ماندگی را جبران كنیم.

وی با بیان اینكه در محیط وب باید حضور جدی و آراسته‌ای داشته باشیم، گفت: باید به حوزه تلویزیون تعاملی و شبكه های اجتماعی پیام رسان، سریع‌تر وارد شویم.

سرافراز با بیان اینكه در حوزه خبر، در سطح كارهای خوبی شده است كه باید به عمق نفوذ پیدا كند، افزود: در شبكه خبر تحولات زیادی صورت گرفته و مخاطبانش رشد فزاینده‌ای پیدا كرده اند كه به نسبت شبكه های دیگر برجسته است.

رئیس رسانه ملی با بیان اینكه در حوزه سیما كار سخت‌تر است، گفت: باید تلاش بیشتری شود این حوزه های جدا از هم را به هم پیوند دهیم تا به ساحل نجات برسیم.

دكتر سرافراز ساماندهی در معاونت برون مرزی را مطلوب خواند و تصریح كرد: شبكه های برون مرزی تأثیرات خود را حفظ كرده‌اند و میزان مخاطبانشان افزایش پیدا كرده كه این روند قابل قبول است.

رئیس رسانه ملی در ادامه با قدردانی از آبروانی معاون صدا یادآورشد: در این مدت دو رادیوی تأثیرگذار راه‌اندازی شده است یكی رادیو اربعین و دیگری رادیو انقلاب كه در چند روز گذشته افتتاح شد و رادیو اربعین با رویكردهایی كه اعمال شد توانست تأثیرات عمیق خود را در این مقطع حساس بگذارد. البته در كنار آن رادیوهایی كه ضعیف بودند و كاركرد رادیویی نداشتند را حذف كردیم و تحت تأثیر حاشیه‌ها و حاشیه سازی‌ها قرار نگرفتیم.

سرافراز درپایان با بیان اینكه در این مقطع حساس و سرنوشت ساز كه پیش بینی می شود با مسائل و موضوعات داخلی و منطقه ای مواجه شویم و نقشه های زیادی برای كشور از درون و بیرون كشیده می شود، گفت: باید بتوانیم وظیفه خود را در رسانه ملی به نحو احسن انجام دهیم و نقش تاریخی خود را در این مقطع ایفا كنیم.