به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمحمد زاهدی شامگاه یکشنبه در پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان که با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: یکی از مشکلاتی که کشور و به تبع استان با آن مواجه است ساختارمند نبودن فعالیت های اقتصادی است.

وی عنوان کرد: متاسفانه انجام کار گروهی و جمعی در جامعه ما ضعیف است و بیشتر فعالیت های اقتصادی به صورت انفرادی صورت می گیرد و دستگاه های فرهنگی باید تلاش بیشتری در رابطه با ترویج کارگروهی کنند.

وی به نرخ بیکاری در استان اشاره کرد و اظهارداشت: نرخ بیکاری درگروه سنی ۱۵ تا ۲۹ سال در کردستان ۲۷.۱ درصد است و با توجه به این آمار باید نسخه ویژه ای برای اشتغال استان پیچیده شود.

استاندار کردستان با بیان اینکه رشد اقتصادی الزامامنجر به اشتغال نمی شود، ادامه داد: رشد اقتصادی تولید ثروت و توسعه زیرساخت ها را به دنبال دارد ولی در جامعه ای که مشکل روز آن بیکاری است رشد اقتصادی موجب ایجاد اشتغال نمی شود.

زاهدی افزود: در جامعه ای که مهمترین مشکل آن بیکاری است ایجاد بنگاه‌های خردوکوچک بهترین راه برای اشتغال آفرینی است.

وی با بیان اینکه ظرفیت استان کردستان در حوزه آی تی و آی سی تی بالا است، عنوان کرد: براساس مطالعه و بررسی انجام شده کردستان می تواند مرکز تجارت الکترونیک در کشور شود.

وی در ارتباط با یکی از دستورکارهای جلسه که اختصاص به تبیین طرح کارورزی فارغ التحصیلان دانشگاهی داشت، گفت: یکی از مشکلات جامعه ما این است که آموزش عالی در کشورما معطوف به بازار نیست و فارغ التحصیلان با توجه به نیاز بازار تربیت نمی شوند.

استاندار کردستان ادامه داد: متاسفانه فارغ التحصیلان دانشگاهی ما بعد از دانشگاه آگاهی و شناختی درباره راهکار بکارگیری از علم خود ندارند و کارورزی باید در راستای حل این مشکل تبیین شود.

زاهدی بیان کرد: سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان، اداره کل فنی و حرفه ای و دانشگاه های استان باید کمک کنند تا فارغ التحصیلان خود اقدام به ایجاد شغل کنند نه اینکه به دنبال شغل به ویژه شغل دولتی باشند.