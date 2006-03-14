شماره تلفن دفتر من براي رفع مشكلات در خدمت همه مردم است / براي رفع مشكلات اگر لازم باشد خودم را مجددا به بندر تركمن مي رسانم

به گزارش خبرنگار اعزامي "مهر" به گلستان، محمود احمدي نژاد رئيس جمهور ظهر امروز در ادامه اولين روز سفر خود به استان گلستان در اجتماع مردم بندرتركمن، مردم اين خطه را نماد سلحشوري، ايمان، نجابت و پركاري ملت ايران توصيف كرد و گفت: سلام ما بر عرق جبين كشاورزان و خستگي ناپذيري دامداران و سواركاران و ماهيگيران و زنان عفيف و پرتلاش و بر سرانگشتان هنرآفرين آنان كه جزو افتخارات ايران هستند.

وي با بيان اينكه به همتهاي بلند و خلاقيت هاي هنري و بازوان توانمند مردم اين شهر افتخار مي كند افزود: تجهيز و تكميل بندر اين شهر، تصميم گيري درباره منطقه آشوراده كه از مفاخر محيط زيستي و گردشگري ايران است، تجهيز بيمارستان، رفع مشكل فاضلاب، ساخت مجموعه ويژه سواركاري و سالن مخصوص ورزش بانوان، طراحي شبكه آبياري براي اين شهرستان در سال 85 و زهكشي زمين هاي كشاورزي آن از سال 86، احداث بازارچه سنتي و رفع مشكل آب شرب، احداث دانشگاه پيام نور و تبديل بخش گميشان به شهرستان در صورت تطبيق با ضوابط از جمله برنامه هاي دولت است كه درباره آن تصميم گيري و بودجه لازم اختصاص خواهد شد.

احمدي نژاد با بيان اينكه دولت جز خدمت، كار، تلاش و رفع موانع از پيش پاي مردم وظيفه ديگري ندارد در پاسخ به فريادهاي مردم كه مبارزه با رشوه خواري را از وي مطالبه مي كردند اظهار داشت: كسي كه بخواهد به جاي خدمت به مردم تخلف كند احمدي نژاد اولين كسي است كه دست او را رد خواهد كرد و در اين راستا بايد همه ملت نظارت كنند تا سلامت كامل بر دستگاه اجرايي و اداري كشور حاكم گردد.

رئيس جمهور نظارت مردمي را تضمين كننده سلامت دستگاه اجرايي عنوان كرد و اظهار داشت: انشاء الله استاندار يك روز را به ملاقات عمومي اختصاص خواهد داد و در هر صورت تلفن دفتر احمدي نژاد نيز در خدمت شماست تا هر وقت اگر به مسئولان محلي هم دسترسي نداشتيد با دفتر من تماس بگيريد كه اگر لازم باشد شبانه حركت مي كنم و براي رفع مشكل به بندر تركمن خواهم آمد.

وي با بيان اينكه ما اراده مردم را در همه سفرها به وضوح مي بينيم تاكيد كرد: دولت شما علاوه بر تصميم قاطع براي ساختن ايران تا تحقق كامل همه خواسته هاي مردمي گام بر مي دارد و لحظه اي نيز عقب نشيني نمي كند.