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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۵۲

رقابتهاي ليگ اسكي صحرانوردي به20 كيلومتر رسيد

سومين دور از مسابقات ليگ اسكي صحرانوردي با مسابقه20 كيلومتر پاتيناژ برگزارشد.

به گزارش خبرگزاري" مهر" اين مسابقات درپيست بين المللي شمشك با 30 اسكي باز و7 باشگاه 23 اسفندماه جاري پيگيري شد كه درپايان نتايج ذيل بدست آمد:

1- سيد مصطفي ميرهاشمي ازباشگاه دانشگاه آزاد اسلامي
2- محمد تقي شمشكي ازباشگاه هيات اسكي شميرانات
3- سيد مجتبي ميرهاشمي ازباشگاه دانشگاه آزاد اسلامي 
4- حسين ساوه شمشكي ازباشگاه يامد
5- احمد كاويان ازباشگاه تهران
6- سيد هادي جعفري ازباشگاه هيات كرج

نتايج تيمي:
1- باشگاه دانشگاه آزاد اسلامي 160 امتياز
2- باشگاه هيات اسكي شميرانات 106 امتياز
3- باشگاه يامد 86 امتياز

کد مطلب 303275

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