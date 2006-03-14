اتخاذ تدابير شديد امنيتي در آستانه اربعين حسيني در نجف اشرف

به گزارش خبرگزاري مهربه نقل ازخبرگزاري فرانسه، احمد دعبيل مسئول اطلاع رساني استانداري نجف اعلام كرد فرماندهان امنيتي شهرنجف اتاق هاي عملياتي به فرماندهي اسعد ابوكلل استاندار نجف براي حمايت از زائران تشكيل دادند.

اين مقام استانداري نجف همچنين خاطرنشان كرد هزاران نيروي امنيتي از گروه ها و گشتي ها در نقاط مختلف شهر مستقر مي شوند و همچنين مراكز تفتيش و موانع امنيتي درمسير بين دو شهر نجف و كربلا و اكيپ هاي پزشكي نيزدراين مسير ايجاد مي شود.

احمد دعبيل تصريح كرد براساس اين طرح امنيتي سه كمربند امنيتي ، يكي از آنها در داخل شهر وديگري در اطراف آن، تشكيل مي شود. همچنين كمربند سوم با هماهنگي نيروهاي چند مليتي به فرماندهي نيروهاي عراقي براي كنترل اوضاع و فراهم كردن امنتيت هوايي ايجاد مي شود.

وي درمورد تدابير امنيتي اتخاذ شده در مسير بين دو شهر كربلا و نجف كه انتظار مي رود بيش از يك ميليون زائر دراين مسير پياده طي طريق كنند ، گفت : جاده اي براي پياده رفتن زائران و هيئت هاي عزاداري درنظر گرفته شده است كه در طول اين مسير نيروهاي امنيتي با لباس هاي غيرنظامي زائران را همراهي مي كنند و همچنين اين نيروها در چهارراهها براي مقابله با هرگونه خطر احتمالي مستقر مي شوند.

اين درحالي است كه يكشنبه گذشته ، سرهنگ رازق عبد علي الطائي رئيس پليس شهركربلا دربيانيه اي اعلام كرد: تدابيرشديد امنيتي درشهركربلا در آستانه برگزاري مراسم اربعين امام حسين عليه السلام براي حمايت از زائران اتخاذ شده است.

رئيس پليس كربلاهمچنين افزود: ما تيمي ويژه از افسران را براي منظم كردن ورود هيئت هاي عزاداري حسيني ازديگراستان ها به كربلا و همچنين تامين امنيت ايستگاه هاي سوخت و آبرساني تشكيل داديم.