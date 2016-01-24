سعید احمدی صاحب مدال طلا شد/پایان کار ایرانی هابا سه مدال رنگارنگ

به گراش خبرنگار مهر ، مرحله نخست رقابتهای لیگ جهانی کاراته موسوم به کاراته وان روز جمعه با جضور 1012 کاراته کا از 74 کشور جهان به میزبانی فرانسه در پاریس آغاز شد که تیم اعزامی کشورمان با 11 کاراته کا موفق به کسب مدال یک مدال طلا ، یک نقره و یک برنز شد.

سعید احمدی در وزن ۶۷- کیلوگرم امروز بعد از استراحت در مرحله نخست ، «ایریکلی» از گرجستان ، «رادو آندریانلو» از فرانسه، «توماس کاسپر» از اتریش، «عبدالله» از عربستان ، و شینوهارا» از ژاپن را شکست داد به دیدار نهایی رسید و در این مرحله هم«ماروین گارین» از کشور میزبان را شکست و طلا گرفت. احمدی در شش مبارزه خود 21 امتیاز کسب کرد و تنها سه امتیاز به رقبای خود داد.

در پایان این مسابقات تیم کشورمان با طلای احمدی ، نقره پورشیب و برنز حمیده عباسعلی به کار خود پایان داد و در رده بندی توزیع مدالها در مکان پنجم ایستاد. فرانسه با سه طلا ، سه نقره و 10 برنز قهرمان شد. ژاپن با سه طلا ، دو نقره و یک برنز در مکان دوم ایستاد. ترکیه با دو طلا ، یک نقره و چهار برنز سوم شد و یک طلا ، یک نقره و دو برنز در جای چهارم قرار گرفت.

امیرمهدیزاده ، بهمن عسگری ، امیرحسین کلهری ، ابراهیم حسن بیگی ، طراوت خاکسار ، زهره برزگر ، فاطمه صادقی و هامون درفشی پور دیگر دیگر کاراته کاهای کشورمان در این مسابقات بودند که از دست يابی به مدال بازماندند.