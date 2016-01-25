تعلیم و تربیت دو بال برای کمال جوانان/ لزوم تحکیم باورهای اعتقادی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی آموزش و پرورش لرستان، آیت الله سید احمد میرعمادی در جلسه توجیهی کمیته همکاری های حوزه های علمیه و آموزش و پرورش بر رسالت مشترک حوزه های علمیه و آموزش و پرورش تاکید کرد و اظهار داشت: این دو نهاد مهم و تاثیر گذار علاوه بر رسالت مشترک تعلیم و تربیت در ارتباط با نسل نوجوان و جوان جامعه هم اشتراک رسالت دارند.

وی با قدردانی از تلاش های آموزش و پرورش در بعد مسائل تربیتی و تحکیم باورهای اعتقادی دانش آموزان، تربیت و پرورش انسان را رسالت، پرورش تفکر، خردورزی و اندیشه محوری را روش و ارتباط با کتاب و قلم را کار این نهاد و حوزه های علمیه برشمرد و افزود: تربیت حساس ترین، مشکل ترین و در عین حال ظریف ترین کاری بوده که باید به آن دقت و توجه شود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد یکی از توطئه های دشمنان را جدا کردن حوزه های علمیه از دانشگاه و آموزش و پرورش عنوان کرد و گفت: بین آموزش و پرورش نباید جدایی بیفتد چرا که وجود آموزش بدون تربیت همانند یک بال است که نمی تواند انسان را به کمال نهایی برساند.

آیت الله میرعمادی رسالت مهم و اساسی کمیته همکاری حوزه های علمیه و آموزش و پرورش را تحقق اهداف مشترک برشمرد و گفت: نباید نسبت به نسل جوان غفلت صورت گیرد و باید به دیده امانت الهی به نسل جوان جامعه نگاه کرد.

وی شکل دادن به هویت، شخصیت و کردار جوانان و نوجوانان را مهم برشمرد و گفت: باید جوانان را شناخت و به دنبال شکل دادن به شاکله اصلی شخصیت آنها بود.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد توفیق در این کار را رمز آینده روشن جامعه برشمرد و گفت: آینده روشن جامعه و کشور در گرو ساختن جوانان و نوجوانان است.

آیت الله میرعمادی داشتن طرح و برنامه مدون و کارشناسی شده را لازم و ضروری برشمرد و گفت: تعلیم و تربیت بدون برنامه راه به جایی نخواهد برد.

وی اهتمام و جدیت در کار و مسئولیت پذیری را شرط دیگر توفیق در تعلیم و تربیت برشمرد و گفت: آموزش و پرورش و حوزه های علمیه متولی امر تعلیم و تربیت هستند و در این راستا باید با تعامل، همکاری و احترام متقابل، زمینه حضور روحانیت را در مدارس فراهم کنند.

نماینده ولی فقیه در استان لرستان و امام جمعه خرم آباد گفت: باید فرصت ها را مغتنم شمرد و با به کارگیری تمام ظرفیت ها به دنبال اعتلای نسل جوان و آینده ساز جامعه بود.