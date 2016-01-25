به گزارش خبرنگار مهر، عیسی منصوری شامگاه یکشنبه در پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان که در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: اگر نگاهی به پنج برنامه توسعه کشور داشته باشیم متوجه می شویم که هیچ کدام از این برنامه ها اشتغال محور و کاهش فقر محور نبودند.

وی عنوان کرد: نسخه هایی که در حوزه اشتغال پیچیده شده بیشتربرای دوران مطلوب بوده و متاسفانه برای شرایط بحرانی و رکود برنامه ای در این حوزه نگاشته نشده است.

وی اظهارداشت: برای مواجهه شدن با مسئله اشتغال و حل مشکل بیکاری در سطح کلان کشور نیازمند خوش فکری، اقدام سریع و اصولی و سیاست گذاری هستیم در سطح استانی هم تصمیم گیری و تصمیم سازی باید در این راستا اتخاذ شود تا شاهد برطرف شدن این دغدغه در کشورمان باشیم.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی بر فعالسازی بنگاه های کسب و کاراعم از رسمی و غیر رسمی تاکید کرد و گفت: تولید محصولات محلی باید به رسمیت شناخته شود نه اینکه اقدام به تعطیلی واحدهای تولیدکننده در این حوزه شود.

منصوری رفع مشکلات اشتغال رامستلزم توجه ویژه به مزیت های محلی و منطقه ای در کشور ذکر کرد و افزود: از ۲۲ میلیون اشتغالی که توسط مرکز آمار اعلام شده ۳.۴ میلیون آن مربوط به حوزه صنعت، ۱۸.۵ میلیون بنگاه های خردو کوچک و ۱۵ هزار اشتغال هم مربوط به صنعت بنگاه های دانش بنیان است.

وی عنوان کرد: در حوزه اشتغال در طی یک دهه اخیر درکشور بازگشت به عقب داشته ایم، بدین گونه که در این سال ها انتظار می رفت که نیروی انسانی از بخش کشاورزی وارد صنعت و خدمات شود که برعکس این مسئله روی داد.

وی اظهارداشت: حال باید فرصت برگشت نیروی کار به حوزه صنعت و خدمات فراهم شود و این مهم در برنامه میان مدت مدنظر قرار گرفته است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: از ۱۸۰۰ بنگاه دانش بنیان در کشور هم اکنون ۴۰۰ بنگاه فعال است ولی براساس پیش بینی های انجام شده تا هشت سال آینده شاهد رشد چشمگیری در این حوزه خواهیم بود.

منصوری ادامه داد: ۲۰ درصد رسته فعالیت هایی که ۸۰ درصد اشتغال را پوشش می دهند در استان های پایلوت طرح تکاپو باید شناسایی و تقویت شوند تا بدین وسیله زمینه ایجاد اشتغال بیشتری فراهم شود.

وی بیان کرد: براساس مطالعات انجام شده در کردستان رسته آی تی و آی سی تی پایلوت و در اولویت قرار دارد و سپس رسته فعالیت صنایع دستی و زنبورداری، که در این دو رسته فعالیت در این استان آغاز شده است.

وی به مولفه های موفقیت در اجرای طرح تکاپو اشاره کرد و گفت: تعهد نخبگان و مسئولان به توسعه استان، ایجاد هماهنگی بین دستگاه ها و نخبگان و فراهم آوردن فضای کسب و کار واشتغال از جمله مولفه های موفقیت در اجرای این طرح است.

معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی عنوان کرد: مکانیزم های تامین منابع مالی طرح تعریف و مشخص شده است.