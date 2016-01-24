مسیر انتخابات به نحوی باشد که انگیزه حضور حداکثری مردم تقویت شود

به گزارش خبرنگار مهر، سیدمحمد میرمحمدی، یکشنبه شب در نشستی خبری با بیان اینکه مجموعه مسائل در انتخابات باید به نحوی دیده شود که امکان رقابت فراهم شود، اظهار داشت: باید در میدان رقابت، انگیزه‌ها تحریم شود تا مشارکت حداکثری محقق شود.

وی افزود: اگر انگیزه ها به هر نحوی نادیده گرفته شود، مشارکت مردم کاهش می‌یابد که این اتفاق خلاف رهنمودها و دغدغه های رهبری است.

میرمحمدی تاکید کرد: الزامات و ساز و کارهای انتخابات باشکوه ایجاب می‌کند که عرصه رقابت را گسترده کنیم و اقشار مختلف سیاسی، فرهنگی، هنری، ورزشی و ... را به میدان بیاوریم تا مردم برای حضور حداکثری در انتخابات انگیزه کافی داشته باشند و در مجموع معتقدیم باید مسیری دنبال شود که انگیزه حضور مردم تقویت شود.

نادیده گرفتن توانایی‌های افراد در جامعه منجز به یأس و ناامیدی می‌شود

استاندار یزد تصریح کرد: اگر توانایی‌های افراد را نادیده گرفته و آن را به حساب نیاوریم، ممکن است به یأس و نا امیدی در فضای جامعه و سرخوردگی افراد منجر شود بنابراین باید در مسیر انتخابات، رویه‌های مثبت را اعمال کنیم که بی‌صلاحیت شمردن افراد، یک رویه منفی است.

وی گفت: با جلساتی که در استان یزد با مسئولان رسیدگی به پرونده‌های رد صلاحیت شده داشتیم، اعلام کردیم که تحقیقات محلی مستند نیست و نباید ملاک رد یا تایید صلاحیت افراد باشد زیرا بعید نیست که عده ای مغرضانه یا از روی نا آگاهی مطالبی را مطرح کنند بنابراین ملاک عمل باید مراجع چهارگانه باشد.

میرمحمدی بیان کرد: همچنین خواستار دقت در تبعات منفی رد صلاحیت برخی افراد سرشناس، اساتید دانشگاه، آیت‌الله زاده ها و ... شدیم و امیدواریم این موارد که در سطح کشور نیز توسط وزیر کشور گوشزد شده، مدنظر قرار گیرد.

وی خطاب به افراد رد صلاحیت شده یا افراد که صلاحیت آنها احراز نشده است، نیز گفت: این افراد باید در مسیر و در چهارچوب قانون درخواست‌های خود را پیگیری کنند.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود ادامه داد: در مسیر تحقق هدف، فراز و نشیب بسیار است اما نباید هدف را گم کرد زیرا مسیر گاه هموار است و گاه پر فراز و نشیب بنابراین باید اتکا به خدا داشت و بر اساس وعده الهی، خدا از خواسته‌های حق پشتیبانی می‌کند.

طیف فکری بیش از طیف سیاسی حائز اهمیت است

وی عنوان کرد: طیف‌های سیاسی باید عامل تضارب آرا باشد اما از نظر من، طیف فکری مهم است و واقعیت این است که طیف احساسی و طیف سیاسی را نمی‌توان ملاک عمل قرار داد زیرا تکلیف طیف احساسی که مشخص است و در مورد طیف‌های سیاسی نیز نمی‌توان محکم گفت که کدام طیف بر حق هستند.

میرمحمدی تاکید کرد: به اعتقاد من، طیف فکری عامل پیشرفت است و باید طیف فکری در امور ملاک عمل قرار گیرد.

وی افزود: محدودیت نمی تواند علاقه را کاهش دهد و گاهی حتی افزایش می‌دهد، در طیف فکری خصومت معنا ندارد اما می‌بینیم که در طیف سیاسی گاه خصومت‌های شدید وجود دارد.

استاندار یزد در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به موفقیت ایران در مذاکرات در برابر چند ابرقدرت جهان اظهار داشت: پیروزی در مذاکرات، متعلق به ملت و یک فرآیند است و نمی‌توانیم بگوییم که اقدامات دولت گذشته در این زمینه بی تاثیر بوده اما معتقدیم شیوه مذاکره دولت یازدهم متفاوت بوده است.