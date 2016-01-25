تشکیل کمیته تخصصی آی سی تی در راستای اجرای طرح تکاپو درکردستان

به گزارش خبرنگار مهر، حسین فیروزی شامگاه یکشنبه در پنجمین جلسه کارگروه تخصصی اشتغال استان که با حضور معاون توسعه کارآفرینی و اشتغال وزارت تعاون در سالن شهدای دولت استانداری تشکیل شد، گفت: با توجه به وضعیت اقتصادی حاکم برکشور یکی از سیاست های مدیریتی استان حفظ اشتغال موجود است.

وی عنوان کرد: در راستای حفظ اشتغال موجود اقدامات هدفمندی در کردستان شامل تشکیل کارگروه رفع موانع تولید به منظور جلوگیری از تعطیلی وکاهش اشتغال در واحدهای تولیدی استان انجام شده است.

وی با اشاره به اینکه توسعه اشتغال در استان با تعریف سرمایه گذاری ها و مشاغل جدید در دستور کار مسئولان استان قرار گرفت، اظهارداشت: در این راستا واحدهای فعالی که نیازمند تسهیلات سرمایه در گردش برای توسعه فعالیت خود بودند مورد حمایت قرار گرفتند.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان ادامه داد: اختصاص تسهیلات از طریق صندوق توسعه ملی بادقت و جدیت زیادی در استان پیگیری شده است.

فیروزی با اشاره به اینکه توجه به سطح معیشت روستاییان و کسب و کارهای خرد هم مورد توجه بوده است، بیان کرد: سیستم بانکی استان وعده دادند تا پایان بهمن ماه امسال بخشی از اعتباراتی که به مشاغل خرد اختصاص دارد، جذب کنند.

وی با بیان اینکه در طرح توسعه مناطق روستایی ۲۰ هزار نفر در کل کشور تحت پوشش قرار داده شدند، دامه داد: سهم استان کردستان از این میزان ۸ هزار نفر در ۲۷۰ روستا بوده که امیدواریم این میزان به ۱۲ هزار نفر افزایش یابد.

وی عنوان کرد: در طرح تکاپو هم اولین رسته ای که در استان با همکاری دستگاه های اجرایی استان و بخش خصوصی به آن پرداخته می شود، حوزه فناوری اطلاعات است.

معاون توسعه مدیریت و منابع انسانی استاندار کردستان اظهارداشت: رسته های دیگر اشتغال در استان هم مورد بررسی و اولویت بندی قرار می گیرند.

فیروزی عنوان کرد: کمیته تخصصی آی سی تی را با کمک دانشگاه های سطح استان تشکیل خواهیم داد تا بهتر بتوانیم در راستای اجرای طرح تکاپو حرکت و اقدام کنیم.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت کردستان هم در این جلسه گفت: در راستای ممانعت از خام فروشی مواد معدنی در استان ۴۰ کارگاه ساخت مصنوعات سنگی راه اندازی شده است.

محمد دره‌وزمی به تعطیلی کارخانه ذوب آهن کردستان اشاره و بیان کرد: ۳۰ درصد سهام شرکت فولاد زاگرس متعلق به صندوق بازنشستگی فولاد، ۳۳ درصد متعلق به صندوق بازنشستگی کشور و حدود ۱۶ درصد هم متعلق به سازمان تامین اجتماعی است.

وی اظهارداشت: کارخانه ذوب آهن کردستان که سرمایه گذار آن چندین شرکت و سازمان زیرمجموعه وزارت تعاون است در استان تعطیل است و انتظار می رود این وزارت خانه در راستای رفع مشکلات این شرکت ها ما را یاری کنند.