۴۷ هزار واحد صنفی دارای پروانه در لرستان فعالیت دارند

محمدرضا صفی خانی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به فعالیت واحدهای صنفی دارای پروانه در لرستان اظهار داشت: هم اکنون ۴۷ هزار واحد صنفی دارای پروانه در سطح استان لرستان فعالیت دارند.

وی به تعداد اتحادیه های صنفی استان لرستان اشاره کرد و گفت: هم اکنون ۱۸۸ اتحادیه صنفی نیز در سطح استان لرستان فعال هستند.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بر لزوم اخذ پروانه از سوی واحدهای صنفی بدون پروانه کار در لرستان تاکید کرد و گفت: در غیر اینصورت با فعالیت این واحدها در سطح استان برخورد می شود.

وی با اشاره به در دستور کار قرار گرفتن طرح برخورد با واحدهای صنفی بدون پروانه کار در استان ادامه داد: در این راستا با همکاری اتاق اصناف، اداره اماکن و سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بر اساس ماده های ۲۷ و ۲۸ قانون نظام صنفی با واحدهای بدون پروانه برخورد لازم صورت می گیرد.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت لرستان بیان داشت: با اجرای این طرح ابتدا مهلتی به صاحبان واحدهای صنفی بدون پروانه برای اخذ پروانه داده می شود و اگر در مدت زمان اعلام شده اقدام به اخذ پروانه نکنند واحد صنفی آنها پلمب خواهد شد.