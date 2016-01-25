سیلوی ۱۰۰ هزار تنی زنجان در سال آینده به بهره برداری می رسد

رسول منصوری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در حال حاضر ۱۱ سیلوی دولتی و بخش خصوصی در استان زنجان فعال است، افزود: از این تعداد دو سیلوی شهر زنجان و سیلوی روباز سلطانیه به عنوان سیلو های دولتی، و چهار سیلو در شهرهای ابهر، خدابنده، ایجرود و زنجان به عنوان سیلوهای بخش خصوصی و چند سیلو کنار کارخانه های آرد سازی وجود دارند که سیلوهای بخش خصوصی به صورت فلزی هستند.

وی ظرفیت سیلوهای استان زنجان را ۴۵۰ هزار تن اعلام کرد و گفت: سیلوی ۱۰۰ هزار تنی در سال آینده در استان زنجان به بهره برداری می رسد.

مدیر عامل شرکت غله و خدمات بازرگانی استان زنجان گفت: ساخت این تعداد سیلو با مشارکت بخش خصوصی انجام می شود.

منصوری از افتتاح سیلوی ولیعصر زنجان خبر داد و گفت: این سیلو با ظرفیت ذخیره سازی پنج هزار تن گندم دهه فجر امسال به بهره برداری می رسد.

وی تاکید کرد: نیاز گندم استان زنجان ۱۳۰ هزار تن است و ظرفیت ذخیره سازی ۴۵۰ هزارتنی گندم در سیلوهای استان وجود دارد و این میزان ظرفیت ذخیره سازی بیش از ۱.۵ برابر ظرفیت استان زنجان است.

مدیرعامل شرکت غله و خدمات بازرگانی منطقه ۱۴ زنجان گفت: سیلوهای بخش خصوصی با ذخیره‌سازی ۸۹ هزار تن‌، کارخانجات آردسازی با ذخیره ۸۷ هزار تن‌، اتحادیه تعاونی روستایی با ذخیره ۱۸ هزار تن در امر خرید تضمینی گندم امسال مشارکت داشتند.

منصوری از افزایش ظرفیت سیلوها در استان زنجان طی سال آینده خبر داد و تصریح کرد: بخش خصوصی در راه اندازی این سیلوها همکاری خوبی دارد.