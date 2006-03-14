سرپرست جديد هيات استان تهران معرفي شد

به گزارش خبرنگار " مهر" فدراسيون دوچرخه‌سواري طي احكام جداگانه ‌اي كه ازسوي واعظي آشتياني رييس فدراسيون صادر شده است، رييسان كميته‌هاي مختلف و سرپرست هيات استان تهران را منصوب كرد. هدف ازتشكيل اين كميته‌ها رسيده به اعتلاي اين ورزش در دوبعد قهرماني وهمگاني درسطح ايران وجهان عنوان گرديده است.

بنابراين گزارش طبق احكام صادره خسرو گلچين به‌ عنوان رييس كميته مسابقات، اصغرخالقي در سمت رييس كميته داوران، حسن آقاغفار رييس كميته پيشكسوتان، خليل غزنچايي رييس كميته انضباطي، فرهاد عصفوري رييس كميته كوهستان، محمد عسگري رييس كميته آموزش، دكتر ميرابوطالبي رييس كميته پزشكي ورزشي، علي اكبر اعجازي مديركميته روابط عمومي و اموربين‌الملل و غلامرضا رضوان بعنوان رييس كميته همگاني منصوب شدند.

همچنين طي حكم جداگانه اي ازسوي رئيس فدراسيون دوچرخه سواري كشور، مهندس جعفر تشكري مديرعامل سازمان حمل ونقل ترافيك تهران به سمت سرپرست هيات دوچرخه ‌سواري استان تهران منصوب شد.