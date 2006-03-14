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۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۶:۴۷

انتصابهاي جديد دركميته هاي فدراسيون دوچرخه سواري

سرپرست جديد هيات استان تهران معرفي شد

طي احكام جداگانه اي ازسوي رئيس فدراسيون دوچرخه سواري ايران روساي كميته هاي اين فدراسيون به همراه سرپرست هيات استان تهران منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار " مهر" فدراسيون دوچرخه‌سواري طي احكام جداگانه ‌اي كه ازسوي واعظي آشتياني رييس فدراسيون صادر شده است، رييسان كميته‌هاي مختلف و سرپرست هيات استان تهران را منصوب كرد. هدف ازتشكيل اين كميته‌ها رسيده به اعتلاي اين ورزش در دوبعد قهرماني وهمگاني درسطح ايران وجهان عنوان گرديده است.  

بنابراين گزارش طبق احكام صادره خسرو گلچين به‌ عنوان رييس كميته مسابقات، اصغرخالقي در سمت رييس كميته داوران، حسن آقاغفار رييس كميته پيشكسوتان، خليل غزنچايي رييس كميته انضباطي، فرهاد عصفوري رييس كميته كوهستان، محمد عسگري رييس كميته آموزش، دكتر ميرابوطالبي رييس كميته پزشكي ورزشي، علي اكبر اعجازي مديركميته روابط عمومي و اموربين‌الملل و غلامرضا رضوان بعنوان رييس كميته همگاني منصوب شدند.

همچنين طي حكم جداگانه اي ازسوي رئيس فدراسيون دوچرخه سواري كشور، مهندس جعفر تشكري مديرعامل سازمان حمل ونقل ترافيك تهران به سمت سرپرست هيات دوچرخه ‌سواري استان تهران منصوب شد.

دراين حكم آمده است كه اين هيات بايد ظرف يك ماه آينده شرايط را براي برگزاري مجمع عمومي هيات استان تهران فراهم كند. درپي انتصاب تشكري به اين سمت، مهندس واعظي آشتياني از زحمات ارزنده وتلاشهاي آقاي مقنيان رييس سابق هيات دوچرخه‌ سواري تهران تقدير وتشكركرد.

کد مطلب 303279

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