به گزارش خبرنگار مهر، اسفندیار هوشیار شامگاه یکشنبه در نطق پیش از دستور جلسه شورای اسلامی شهر اردبیل تصریح کرد: برای موفقیت در مباحث شهری و شهرنشینی باید از نظرات خود مردم استفاده کرد.

وی افزود: درواقع ما باید برای نیازی که خود مردم طرح می‌کنند برنامه‌ریزی کنیم و از همین رو بهتر است شماره تلفن ۱۳۷ که ارتباط بین شهرداری و مردم است فعال شود و گزارشات مردمی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گیرد.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل به‌ضرورت تهیه نقشه جامع فرهنگی شهر اردبیل تأکید و اضافه کرد: نقشه جامع می‌تواند در فرهنگ‌سازی مسائل اجتماعی و شناسایی آسیب‌ها یاری گر شهرداری و شورا باشد.

هوشیار با تأکید به‌ضرورت تهیه پیوست فرهنگی برای پروژه‌های شهرداری ادامه داد: پیوست فرهنگی به دلیل اینکه فرهنگ اساس سایر امورات است اهمیت ویژه دارد.

وی به‌ضرورت ساماندهی صندوق‌های صدقات نیز اشاره کرد و افزود: این مهم پیشنهادشده و لازم است مورد توجه شورا و شهرداری قرار گیرد و قویا به مرحله اجرا درآید.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل با اشاره به اتمام ماده ۱۷ و درخواست‌های مکرر مردم خواستار تعیین تکلیف درخواست‌ها شد و اضافه کرد: ضروری است ماده ۱۷ به شکلی برنامه‌ریزی شود که تا پایان سال پاسخگو باشد.

هوشیار درعین‌حال با یادآوری این مهم که اردبیل به‌عنوان پایتخت حسینیت انتخاب‌شده است، تصریح کرد: متأسفانه مکان تابلویی با این عنوان مناسب نیست و لازم است برای تغییر آن برنامه‌ریزی شود.

وی به‌ضرورت تسریع برخی امور شهرداری در فصل زمستان تأکید و اضافه کرد: ازجمله برای بازگشایی معابر برنامه‌ریزی شده که لازم است از هم‌اکنون تعیین تکلیف شود تا در فصل کاری سال آینده نیازی به تعیین تکلیف نباشد.

وی همچنین مطالعه آب‌های سطحی شهر و بهبود وضعیت سرویس‌های عمومی را خواستار شد و با اشاره به وضعیت نامطلوب پلاک گذاری منازل و کوچه‌ها افزود: ما برخی مکان‌ها داریم که ۵۰ میلیارد ریال برای بازگشایی هزینه کردیم و حتی یک تابلو ندارد.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل به‌ضرورت جمع‌آوری تابلوهای معیوب در سطح شهر تأکید کرد و گفت: یکی از مشکلات فعلی نبود بانک اطلاعاتی جامع در شهرداری است و به‌عنوان‌مثال زمانی که ما نقشه پارک لاله را نیاز داشتیم مشخص شد هیچ بانک اطلاعاتی از فضاهای سبز در دست نیست.

به گفته هوشیار ساماندهی تابلوهای مراکز فرهنگی ضرورت ویژه دارد و علاوه بر این کنترل طرح‌های مشارکتی و سرمایه‌گذاری نیازمند بررسی جدی است.

وی به‌ضرورت ساماندهی دست‌اندازها و نخاله‌های ساختمانی که هنگام بارش ایجاد مشکل می‌کند، تأکید کرد و بیان داشت: خیابان‌هایی با آسفالت‌کاری جدید داریم که حفاری شده و آسفالت از بین رفته و باید برای این موضوع شهرداری تدبیری کند.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل به‌ضرورت بررسی خروجی جلسات مشترک با مدیران دستگاه‌ها اشاره کرد و متذکر شد: مشخص نیست خروجی این جلسات به چه شکلی است و تا چه حد مطالبات محقق می‌شود.

وی ازجمله مطالبات جدی را ساماندهی ورود خودروهای سنگین دانست و تأکید کرد: وقتی این موضوع دغدغه مدیران، شورا و شهرداری است باید اقدامی ترتیب داد.

هوشیار خواستار حذف نکردن پارکینگ در ساخت‌وسازها، جمع‌آوری معتادان، اجرای برنامه‌های رفع تبعیض در شهر، احیای دریاچه شورابیل، ساماندهی خیابان عطایی، احیای بازارهای روز، انتقال پادگان، ساماندهی ورودی شهر، ساماندهی بافت فرسوده و ساماندهی اطراف بقعه شیخ صفی‌الدین اردبیلی شد.

عضو شورای اسلامی شهر اردبیل به‌ضرورت ساماندهی اطلاعات عمومی پروژه‌های انجام شده شهرداری در یک بانک اطلاعاتی تأکید و اضافه کرد: علاوه بر این تنظیم بانک اطلاعاتی املاک و ممیزی املاک ضرورت ویژه دارد.