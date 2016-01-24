مرز دوغارون بستر مناسبی برای مراودات تجاری با افغانستان است

به گزارش خبرنگار مهر حسین شرافتی راد عصر یکشنبه در جمع نخبگان دانشجو و دانش آموز افغانی مقیم ایران اظهار کرد: مرز دوغارون یک از قدیمی ترین مرز های جمهوری اسلامی ایران و امن ترین مرز در تعاملات این دو کشور است.

وی گفت: مرز دوغارون به عنوان کریدور شرق به غرب کشور با وجود زیر ساخت های فراهم شده آماده سرمایه گذاری برای حضور تجار داخلی و خارجی است.

وی با بیان اینکه این مرز نقش بسزایی در تعاملات و بازرگانی بین دو کشور دارد ادامه داد: بیشترین نیازهای کشور افغانستان از مرز دوغارون انجام می پذیرد.

شرافتی راد بیان کرد: دو کشور ایران و افغانستان می توانند در زمینه های مختلف از جمله تبادل کالا و مسافر با یکدیگر تعامل عمده و عمیقی داشته باشند.

وی افزود: با توجه به اشتراکات فرهنگی بین دوکشور به ویژه منطقه مرزی تایباد با حوزه جنوب غرب افغانستان استان هرات می توانیم در حوزه مسایل فرهنگی تعاملات مناسبی دو کشور داشته باشند.

وی اظهار کرد: با توجه به حضور چندین ساله اشغالگران در کشور افغانستان و بجا گذاشتن میدان های آغشته به مین در اقصی نقاط این کشور، جمهوری اسلامی ایران در اقدامی خداپسندانه با برگزاری کلاس های پیش آگاهی از خطرات مین، آموزش های لازم را برای مواجهه اتباع افاغنه با انواع مین و پیشگیری از خطرات ناشی از آنها ارایه می‌ کند.

شرافتی به تاسیس دانشگاه بین المللی در منطقه ویژه دوغارون اشاره کرد و افزود: انشالله در آینده ای نه چندان دور دانشگاه بین المللی در منطقه ویژه دوغارون برای دانشجویان کشور افغانستان به ویژه دانشجویان استان هرات تاسیس و راه اندازی می شود.