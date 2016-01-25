به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا کرموند صبح دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ۱۴ پروژه با اعتباری بالغ‌ بر ۲۲۰ میلیارد تومان در سطح استان لرستان دهه مبارک فجر افتتاح و به بهره‌ برداری می‌ رسد.

وی با اشاره به اینکه این پروژه‌ها در راستای توسعه شبکه آب و فاضلاب و اصلاح شبکه‌های فرسوده در سطح استان است، افزود: شبکه جمع‌ آوری فاضلاب به‌ طول پنج کیلومتر در شهرستان کوهدشت، شبکه جمع‌ آوری فاضلاب به‌ طول پنج کیلومتر در شهرستان خرم‌آباد، شبکه جمع‌ آوری فاضلاب به‌ طول پنج کیلومتر در شهرستان دلفان، شبکه جمع‌آوری فاضلاب به‌ طول هفت کیلومتر در شهرستان پلدختر و شبکه جمع‌آوری فاضلاب به‌ طول چهار و نیم کیلومتر در شهرستان الیگودرز افتتاح می‌شود.

مدیرعامل شرکت آب و فاضلاب شهری استان لرستان عنوان کرد: اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب به طول ۱۶ کیلومتر در شهرستان بروجرد، اجرای شبکه جمع‌آوری فاضلاب به طول هفت و نیم کیلومتر در شهرستان دورود و اجرای شبکه جمع‌ آوری فاضلاب به طول ۱۲ کیلومتر در شهرستان دلفان همزمان با دهه فجر در استان افتتاح می شود.

کروموند عنوان کرد: در راستای توسعه و افزایش خدمات و امکانات زیرساختی شهرهای تازه تأسیس، دو مخزن هزار مترمکعبی در شهرهای دوره چگنی و ویسیان احداث‌شده و ساختمان‌های جانبی و مکان‌هایی برای نگهداری این مخازن نیز ساخته‌ شده است.

وی تصریح کرد: افتتاح مخزن پنج هزار مترمکعبی در شهرستان الیگودرز، مخزن پنج هزار مترمکعبی و ۱۰ کیلومتر خط انتقال آب در شهرستان خرم‌آباد، حفر یک حلقه چاه و خطوط انتقال آب در چالان چولان، حفر و تجهیز سه حلقه چاه و اجرای چهار کیلومتر خط انتقال در خرم‌آباد از دیگر پروژه های قابل افتتاح در دهه فجر در لرستان است.