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۵ بهمن ۱۳۹۴، ۷:۱۵

با صدور حکمی از سوی معاون رئیس جمهور؛

اصغر رشنو سرپرست میراث فرهنگی استان کرمانشاه شد

اصغر رشنو سرپرست میراث فرهنگی استان کرمانشاه شد

کرمانشاه- با صدور حکمی از سوی معاون رئیس جمهور اصغر رشنو به عنوان سرپرست اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه منصوب شد.

به گزارش خبرنگار مهر، با صدور حکمی از سوی مسعود سلطانی‌فر معاون ریاست جمهوری اصغر رشنو به عنوان سرپرست جدید اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه منصوب شد.

این انتصاب با توجه به استعفای علی فعله‌گری از سمت مدیر کلی میراث فرهنگی استان کرمانشاه انجام شد.

اصغر رشنو پیش از این در سمت معاون اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کرمانشاه خدمت می‌کرد همچنین چندین سال در سمت معاون سرمایه گذاری و تامین منابع اداره کل میراث فرهنگی استان خدمت کرد.

همچنین رشنو ۷ سال ریاست اداره میراث فرهنگی شهرستان اسلام آبادغرب را عهده‌دار بود و چندین سال به عنوان کارشناس میراث فرهنگی در شهرستان‌های سرپل ذهاب، گیلانغرب و قصرشیرین خدمت کرده است.

کد مطلب 3032801

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