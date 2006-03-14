به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان دامپزشكي كشور، با توجه به نزديكي به ايام نوروز و ضرورت فوق العاده كنترل و نظارت بر توليد ، توزيع و عرضه بهداشتي فرآورده هاي خام دامي (گوشت قرمز، مرغ ، ماهي ؛ تخم مرغ ، عسل و ..) اين سازمان اقدام به تشكيل ستادهاي استاني ويزه بازرسي بهداشتي همانند سال‌هاي گذشته نموده است .

با توجه به استقرار و آمادگي هر گونه پاسخگويي اين ستادها در ادارات كل و شبكه هاي دامپزشكي سراسر كشور، لذا اين سازمان از مردم خواسته است در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتي اعم از كشتار غير مجاز دام و يا توزيع و عرضه غير بهداشتي فرآورده هاي خام دامي مراتب به نزديكترين واحد دامپزشكي اطلاع دهند .

همچنين در گزارش اين سازمان آمده است : با توجه به اينكه تاكنون و با همت و تلاش سازمان دامپزشكي كشور ، وزارت بهداشت و ساير ارگان هاي ذي ربط موردي از آنفولانزاي فوق حاد پرندگان در طيور بومي و صنعتي مشاهده نشده است لذا هموطنان عزير مي توانند با اطمينان كافي از فرآورده هاي طيور( گوشت و آلايش مرغ و تخم مرغ و ..) استفاده كنند .

براساس اين گزارش سازمان دامپزشكي كشور موارد بهداشتي زير را جهت حفظ سلامت و بهداشت عمومي شهروندان توصيه كرده است : 1

1- تهيه و خريداري گوشت قرمز، مرغ ، ماهي ، تخم مرغ و شير فقط از فروشگاههاي معتبر و مجازو خودداري از تهيه اين اقلام از فروشندگان خياباني

2- گوشت قرمز، مرغ ، و ماهي بايد داراي رنگ و بوي طبيعي بوده و دريخچال فروشگاهها نگهداري شود .

3- خريد گوشت مرغاز فروشگاههاي مجاز و بصورت بسته بندي و داراي مشخصات و تاريخ توليد و انقضاء

4- خودداري از خريد شيرهاي فله اي و غير بسته بندي و خريد شير بصورت پاستوريزه و يا استرليزه در زمان تاريخ مصرف

5- خريد و تهيه تخم مرغ از فروشگاههاي مناسب با پوسته تميز و سالم و ترجيحا داراي بسته بندي و نشاندار و به ميزان نياز

6- خودداري از شكار حيوانات وحشي و مصرف گوشت پرندگان شكاري با توجه به اقدامات پيشگيرانه دررابطه با گسترش ويروس آنفولانزاي پرندگان از ساير كشورها بداخل كشور