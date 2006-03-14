  1. اقتصاد
  2. سایر حوزه ها
۲۳ اسفند ۱۳۸۴، ۱۴:۵۰

6 توصيه سازمان دامپزشكي به مردم براي تهيه فرآورده‌هاي خام دامي و لبني

سازمان دامپزشكي كشور اقدام به تشكيل ستادهاي استاني ويژه بازرسي بهداشتي در سراسر كشور در ايام نوروز كرده است.

به گزارش خبرگزاري مهر به نقل از سازمان دامپزشكي كشور، با توجه به  نزديكي به ايام نوروز و ضرورت فوق العاده كنترل و نظارت بر توليد ، توزيع و عرضه بهداشتي فرآورده هاي خام دامي (گوشت قرمز، مرغ ، ماهي ؛ تخم مرغ ، عسل و ..) اين سازمان اقدام به تشكيل ستادهاي استاني ويزه بازرسي بهداشتي همانند سال‌هاي گذشته  نموده است .

با توجه به استقرار و آمادگي هر گونه پاسخگويي  اين ستادها در ادارات كل و شبكه هاي دامپزشكي سراسر كشور، لذا  اين سازمان از مردم خواسته است در صورت مشاهده هر گونه تخلف بهداشتي اعم از كشتار غير مجاز دام و يا توزيع و عرضه غير بهداشتي  فرآورده هاي خام دامي  مراتب به نزديكترين واحد دامپزشكي اطلاع دهند .

همچنين در گزارش اين سازمان آمده است : با توجه به اينكه تاكنون و با همت و تلاش سازمان دامپزشكي كشور ، وزارت بهداشت و ساير ارگان هاي ذي ربط   موردي از آنفولانزاي فوق حاد پرندگان در طيور بومي و صنعتي مشاهده نشده است  لذا هموطنان عزير مي توانند با اطمينان كافي از فرآورده هاي طيور( گوشت و آلايش مرغ و تخم مرغ و ..) استفاده كنند .

براساس اين گزارش سازمان دامپزشكي كشور موارد بهداشتي زير را جهت حفظ سلامت و بهداشت عمومي شهروندان توصيه كرده است : 1
1- تهيه  و خريداري  گوشت قرمز، مرغ ، ماهي ، تخم مرغ و شير فقط از فروشگاههاي معتبر و مجازو خودداري از تهيه  اين اقلام از فروشندگان خياباني

2- گوشت قرمز، مرغ ، و ماهي بايد داراي رنگ و بوي طبيعي بوده و دريخچال فروشگاهها  نگهداري شود .

3- خريد گوشت مرغاز فروشگاههاي مجاز و  بصورت بسته بندي و داراي مشخصات و تاريخ توليد و انقضاء 

4-  خودداري از  خريد شيرهاي فله اي و غير بسته بندي و خريد شير بصورت پاستوريزه و يا استرليزه در زمان تاريخ مصرف

5- خريد و تهيه تخم مرغ  از فروشگاههاي مناسب با پوسته تميز و سالم و ترجيحا داراي بسته بندي و نشاندار و به ميزان نياز  

6- خودداري از شكار حيوانات وحشي و مصرف گوشت پرندگان شكاري با توجه به اقدامات پيشگيرانه دررابطه با گسترش ويروس آنفولانزاي پرندگان از ساير كشورها بداخل كشور

کد مطلب 303281

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه