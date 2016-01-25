۷۱۳ کیلوگرم مواد مخدر در خاش کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از معاونت اجتماعی نیروی انتظامی استان، سرهنگ احمد اسکینی در این باره اظهار داشت: ماموران انتظامی خاش با توجه به دریافت گزارشی مبنی بر این که تعدادی از قاچاقچیان مسلح با استفاده از چهارپایان قصد جابه جایی مقادیر متنابهی مواد مخدر در ارتفاعات درتک شهرستان را دارند، بررسی موضوع در دستور کار قرار گرفت.

وی افزود: ماموران انتظامی با اشراف اطلاعاتی و اقدامات تخصصی یک ماه، موفق به شناسایی محل تردد سوداگران مرگ در ارتفاعات 'درتک' خاش شده که بلافاصله تیم های عملیاتی به منطقه اعزام شدند.

رئیس پلیس مبارزه با مواد مخدر سیستان و بلوچستان بیان کرد: قاچاقچیان مسلح که با استفاده از چهارپایان در ارتفاعات این منطقه در حال جا به جایی مواد مخدر بودند، با مشاهده ماموران با آنها به صورت مسلحانه درگیر شدند که پس از حدود سه ساعت درگیری و تنگ شدن عرصه برخود با استفاده از تاریکی شب و با به جا گذاشتن محموله مواد مخدر از منطقه متواری شدند.

سرهنگ اسکینی بیان کرد: ماموران پلیس در پاکسازی منطقه درگیری، ۳۷۴ کیلو گرم تریاک و ۳۳۹ کیلوگرم مرفین را کشف و ضبط کردند که تلاش های پلیس برای شناسایی و دستگیری سوداگران مرگ ادامه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیستان و بلوچستان به سبب دارا بودن هزار و ۳۰۰ کیلومتر مرز زمینی مشترک با کشورهای افغانستان و پاکستان همواره مورد هجوم پدیده شوم قاچاق مواد مخدر است.