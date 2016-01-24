شرط دیگر طالبان برای حضور در مذاکرات صلح

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گروه طالبان افغانستان آزادی زندانیان سیاسی خود را شرط دیگر حضورش در مذاکرات صلح افغانستان اعلام کرد.

این گروه پیش از این خروج طالبان از لیست سیاه سازمان را برای شرکت در مذاکرات مشروط کرده بود.

یک عضو رسمی این گروهک شبه نظامی در افغانستان در قطر با حضور در یک نشست غیر رسمی گفت: تنها راه شرکت طالبان در مذاکرات صلح خارج شدن آن از فهرست گروههای تروریستی سازمان ملل است.

اولین دور مذاکرات صلح بین کشورهای افغانستان و پاکستان با حضور نمایندگانی از طالبان به میزبانی پاکستان قرار بود در ماه جولای سال گذشته میلادی برگزار شود که با مرگ ملاعمر رهبر طالبان لغو شد.

روز شنبه نمایندگانی از مقامات سابق افغانستان و طالبان در هتلی در شهر دوحه قطر نشستی غیر رسمی با هم داشتند. ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برگزاری این نشست را فرصتی برای آینده افغانستان اعلام کرد.