آژیر هشدار در جنوب سرزمین های اشغالی به صدا در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع رسانی فلسطین، منابع صهیونیستی همچون «یدیعوت احارونوت» از شلیک حداقل دو موشک از نوار غزه به سمت صحرای نقب در جنوب سرزمین های اشغالی خبر دادند.

نظامیان صهیونیست در عین حال اعلام کردند که شلیک این موشک ها تلفاتی به همراه نداشته است.

در همین حال رسانه های صهیونیستی از به صدا درآمدن آژیر هشدار در شهرک های مجاور نوار غزه خبر دادند. این رسانه‌ها با بیان اینکه آژیر هشدار در جنوب اراضی اشغالی به صدا در آمده، به جزئیات بیشتری از این خبر اشاره نکردند.

خبر دیگر این که در تیراندازی در نزدیکی شهرک صهیونیستی دولیف در کرانه باختری یک صهیونیست زخمی شد.

همچنین یک خودروی صهیونیستی شامگاه یکشنبه در نزدیکی شهرک یهودی نشین ممیشور ادومیم در شرق قدس اشغالی هدف تیراندازی قرار گرفت که منابع صهیونیستی مدعی شدند در این تیراندازی آسیبی به سرنشینان این خودرو نرسیده است.