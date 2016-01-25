۵ بهمن ۱۳۹۴، ۴:۰۸

دوسوسا پیروز انتخابات ریاست جمهوری پرتغال

آخرین شمارش آرا در پرتغال نشان می دهد دوسوسا نماینده حزب سوسیال دموکرات به عنوان رئیس جمهور جدید انتخاب شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، براساس آخرین نتایج شمارش آرا در پرتغال مارسلو ربلو دوسوسا، نامزد حزب سوسیال دموکرات با کسب ۵۷ درصد آرا توانست پیروز انتخابات شود. 

رقیب اصلی دو سوسا، آنتونیو سامپایو دونووا، نامزد مستقل چپگرا بود که ۱۹/۶۷درصد آرا را کسب کرد. در نظرسنجی روز جمعه نیز دوسوسا بیشترین آرا را به دست آورده بود.

با توجه به شکننده بودن ائتلاف حزب سوسیالیست با متحدان چپگرای خود در پارلمان پرتغال و از آنجا که رئیس جمهور از اختیار انحلال پارلمان برخوردار است، انتخابات ریاست جمهوری این کشور اهمیت ویژه ای یافته است.

رئیس جمهوری در پرتغال برای یک دوره ۵ ساله انتخاب می شود و فرد منتخب تنها می تواند ۲ بار متوالی در این سمت بماند. 

 

