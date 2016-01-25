ناکامی نظامیان سعودی درپیشروی به سمت الربوعه/هلاکت یک افسر سعودی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سبا، نیروهای ارتش و کمیته های مردمی پیشروی نظامیان سعودی به سمت شهر الربوعه در عسیر را ناکام گذاشتند.

یک منبع نظامی در عسیر اعلام کرد که نیروهای ارتش و کمیته های مردمی یمن با پیشروی نظامیان سعودی به سمت شهر «الربوعه» از سمت شرقی و بازار الربوعه که با حملات انبوه جنگنده های سعودی نیز پشتیبانی می شد به مقابله برخاسته و پیشروی آنها را ناکام گذاشتند.

این منبع با بیان اینکه جنگنده های سعودی طی ۲۵ حمله هوایی نظامیان سعودی را پشتیبانی می کردند اعلام کرد در این عملیات تلفات سنگینی به نیروها و تجهیزات نظامیان سعودی وارد شد. در همین حال منابع خبری از کشته شدن یک افسر نظامی سعودی در حمله ناکام به الربوعه خبر دادند.

منبع مذکور همچنین از بمباران مجتمع دولتی الربوعه توسط یگان موشکی ارتش و کمیته های مردمی خبر داد.

در همین حال جنگنده های سعودی به حملات خود به مناطق مختلف یمن ادامه داده و به مناطق پراکنده در استان مارب یورش بردند. یک منبع محلی در مارب از چهار حمله هوایی به منطقه حباب در بخش صرواح و سه حمله هوایی به منطقه مفرق الجوف در مجزر خبر داد.

«عبدالخالق الشریف» هماهنگ کننده سازمان های امدادرسانی و بشردوستانه در مارب نیز اعلام کرد که تعداد خانواده هایی که در نتیجه تجاوز سعودی مجبور به ترک خانه و کاشانه خود در این استان شده اند به ۷۷۰۰ خانواده رسیده است.

جنگنده های سعودی شامگاه یکشنبه به مناطق پراکنده در استان حجه نیز یورش برده و بخش های عبس و حیران را طی پنج حمله هوایی بمباران کردند.

منطقه املح در بخش الراهده استان تعز نیز از سوی جنگنده های سعودی هدف حمله قرار گرفت. صنعاء پایتخت یمن نیز از این حملات در امان نمانده و جنگنده های سعودی به منطقه الوتده در این استان حمله کردند.