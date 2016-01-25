بررسی اخراج احتمالی یونان از «شنگن» در نشست اتحادیه اروپا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، وزرای کشورهای عضو اتحادیه اروپا در جلسه آینده این اتحادیه درباره خروج یونان از معاهده شنگن تصمیم گیری می کنند.

نشست وزرای کشور اعضای اتحادیه اروپا قرار است روز دوشنبه در شهر آمستردام هلند برگزار شود. به گفته رابرت کالیناک وزیر کشور اسلوواکی قرار است در این نشست موضوعات مختلفی از جمله خروج یونان از معاهده شنگن بررسی شود.

وی افزود: در صورتی که یونان سیاست های خود را در قبال مهاجران تغییر ندهد از سوی کشورهای اروپایی برای خروج از شنگن تهدید خواهد شد. کشورهای اروپایی یونان را متهم کرده اند که مهاجران را بدون بررسی برگه های هویتشان به مرزهای اروپایی هدایت می کند.

بر این اساس هزاران نفر از مهاجرانی که وارد کشورهای اروپایی می شوند برگه های هویت ندارند. طبق تخمین اتحادیه اروپا در سال ۲۰۱۵ کمتر از ۲ میلیون نفر به طور غیر قانون وارد اروپا شده اند. از این تعداد ۸۸۰ هزار نفر تنها از یونان وارد کشورهای اروپایی شده اند.