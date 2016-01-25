مهدی شکری‌آذر مسئول پیش‌فروش بلیت‌های سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر درباره پیش فروش بلیت های جشنواره در شهرستان ها به خبرنگار مهر گفت: ظرفیت پیش فروش بلیت جشنواره در شهرستان ها وجود دارد و هر زمان که مراکز استان ها اعلام کنند می توانیم پیش فروش بلیت ها در شهرستان ها را آغاز کنیم.

وی با اشاره به نخستین روز تحویل بلیت های پیش فروش شده به خریداران تهرانی بیان کرد: روز گذشته یکشنبه ۴ بهمن ماه نخستین روز از تحویل بلیت های جشنواره را پشت سر گذاشتیم و هر یک از مشتریان از یک تا چهار سری بلیت های جشنواره را خریداری کردند. روز گذشته ۶۰ درصد از کل ظرفیت بلیت های پیش فروش شده تحویل داده شد و ۴۰ درصد باقی مانده نیز امروز تحویل می شود.

مسئول پیش فروش بلیت‌های سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر با اشاره به افزایش فروش اینترنتی بلیت های جشنواره نسبت به سال گذشته عنوان کرد: در این دوره از جشنواره افزایش ۴۰ درصدی فروش بلیت اینترنتی نسبت به سال گذشته را داشتیم. سال گذشته ظرفیت سانس های اول و دوم فیلم ها تکمیل نمی شد اما در جشنواره سی و چهارم این ظرفیت به صفر رسید و دیگر هیچ یک از سانس های اول و دوم فیلم‌ها خالی نیست.

شکری آذر در پایان درباره ظرفیت گیشه در زمان برپایی جشنواره فیلم فجر گفت: علاوه بر فروش بلیت های سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به صورت اینترنتی، به طور میانگین ظرفیت ۳۰ درصدی هم برای گیشه در نظر گرفته ایم و سانس های فوق العاده برای فیلم های پر مخاطب در سینماهای مختلف را نیز پیش‌بینی کرده ایم.