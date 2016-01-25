انتقاد جمعیت وفاق بحرین از احضار شیخ علی سلمان به دادستانی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اللولوءه، جمعیت وفاق اسلامی بحرین از اقدام مقامات بحرینی در احضار مجدد شیخ علی سلمان دبیرکل این جمعیت به دادستانی انتقاد کرد. جمعیت وفاق بحرین این اقدام را مخالف قانون اساسی این کشور و مغایر با تمام قوانین و تعهدات بین المللی بحرین در خصوص احترام به آزادی بیان و اندیشه شمرد.

جمعیت وفاق اسلامی بحرین اعلام کرد که احضار شیخ علی سلمان از زندان و تشکیل پرونده جدیدی علیه او پس از گذشت یک سال از بازداشتش امری غیرقابل قبول و مغایر با تمام قوانین بین المللی است.

این جمعیت تصریح کرد: شیخ علی سلمان هیچ جرم یا اقدام مجرمانه ای انجام نداده و ارجاع وی به دادستانی به اتهام توئیت در شبکه اجتماعی توئیتر پیرامون ایجاد اصلاحات و ضرورت برقراری مردم سالاری، محاکمه آزادی اندیشه و بیان است.

جمعیت وفاق بحرین تاکید کرد که دبیرکل این سازمان در توئیت های خود از ارزش ها، مبانی و حقوق انسانی سخن می گوید که نمونه بارز آن دعوت همیشگی وی برای گفت و گو و همزیستی و ایجاد تغییرات مردم سالارانه، عدالت اجتماعی، برابری و احترام به حقوق بشر و وحدت ملی است.

جمعیت وفاق بحرین توقف اینگونه اقدامات و آزادی فوری شیخ علی سلمان را که بازداشتش هیچ گونه توجیهی ندارد خواستار شد.

لازم به ذکر است که دادستانی بحرین روز یکشنبه شیخ علی سلمان دبیرکل جمعیت وفاق اسلامی بحرین را برای انجام تحقیقات در خصوص توئیت های وی در شبکه اجتماعی توئیتر احضار کرده بود.

شیخ علی سلمان از ۲۸ دسامبر ۲۰۱۴ توسط مقامات بحرینی دستگیر شده و با گذشت بیش از یک سال از زمان زندانی شدن وی، رژیم بحرینی تاکنون به درخواست سازمان های حقوق بشر برای آزادی او توجهی نکرده است.