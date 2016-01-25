فواید مصرف غذاهای فیبری در مقابله با بروز مشکلات ریوی

به گزارش خبرنگار مهر، مواد غذایی غنی از فیبر به خاطر کاهش قند خون، کاهش کلسترول، پیشگیری از یبوست و حتی پیشگیری از ابتلا به سرطان روده معروف هستند. حال در مطالعه ایی جدید، فواید این گونه مواد خوراکی برای ریه ها هم به اثبات رسیده است.

محققان با بررسی داده های بدست آمده از نظرسنجی های انجام شده، افراد را از لحاظ مصرف فیبر دسته بندی نمودند. آنها دریافتند از بین افرادی که جز یک چهارم بالایی بیشترین مصرف فیبر قرار داشتند، ۶۸.۳ درصد دارای عملکرد عادی ریه بودند در حالیکه در مقایسه با یک چهارم تحتانی، این رقم ۵۰.۱ درصد بود. همچنین در بین یک چهارم فوقانی، ۱۴.۸ درصد مبتلا به انسداد مجاری تنفسی بودند در حالیکه در یک چهارم تحتانی، ۲۹.۸ درصد مبتلا به این مشکل بودند.

در دو تست تنفسی انجام شده هم، افرادی که بیشترین مصرف فیبر را داشتند به شکل قابل توجهی بهتر از افراد دارای مصرف فیبر کمتر عمل می کردند. افراد گروه فوقانی در مقایسه با یک چهارم تحتانی، ظرفیت ریه بیشتری داشتند و در مدت یک ثانیه، هوای بیشتری را استنشاق می کردند.

به گفته محققان، بیماری ریه مشکل مهمی در مسائل سلامت بشمار می اید. بجز ترک سیگار، راهکارهای پیشگیرانه بسیار کمی در این زمینه شناسایی شده است. افزایش مصرف فیبر می تواند راهکاری موثر و عملی برای افرادی باشد که مبتلا به بیماری ریه هستند.