دو و میدانی کار قمی صاحب مدال نقره پرتاب وزنه کشور شد

محمدرضا اسحاقی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: محمدحسین اسکندری دو و میدانی کار قمی در ماده پرتاب وزنه در مسابقات داخل سالن قهرمانی کشور موفق به کسب عنوان نایب قهرمانی و جواز حضور در بازی‌های آسیایی قطر شد.

وی افزود: این پرتابگر قمی که مدت‌ها به دلایل مصدومیت قادر به حضور در میادین نبود از چند ماه پیش تمرینات خود را از سر گرفت و برای حضور در این مسابقات که در پیست سرپوشیده مجموعه آفتاب انقلاب تهران برگزار شد به آمادگی مطلوب رسید.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم گفت: اسکندری در ماده پرتاب وزنه با پرتابی به طول ۱۸ متر و ۷۶ سانتی متر موفق به کسب عنوان دوم شد در حالی که علی ثمری، دو و میدانی کار تهران با پرتاب ۱۹ متر و ۹۰ سانتی متر قهرمان شده بود.

اسحاقی بیان داشت: فدراسیون دو و میدانی حد نصاب این ماده برای ورود به مسابقات دو و میدانی داخل سالن آسیا در قطر را ۱۸ متر و ۵۵ سانتی متر اعلام کرده بود و این به آن معنا است که اسکندری می‌تواند در مسابقات آسیایی در قطر حاضر باشد.

وی عنوان کرد: به طور کلی ورزشکارانی که حد نصاب تعیین شده فدراسیون دوومیدانی را کسب کرده باشند می‌توانند در مسابقات داخل سالن قهرمانی آسیا که از ۳۰ بهمن تا ۲اسفند در دوحه قطر برگزار می‌شود، شرکت کنند.

دبیر هیئت دو و میدانی استان قم تصریح کرد: در ماده ۴ در ۴۰۰ متر امدادی این مسابقات نیز تیم دو و میدانی قم به مقام چهارم کشور رسید ضمن اینکه به لطف نایب قهرمانی اسکندری و ۲ قهرمانی از میلاد دریساوی در پرش سه گام و پرش طول، تیم دو و میدانی قم در جدول نهایی مسابقات عنوان چهارم را کسب کرد.